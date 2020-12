Enrique Alfaro se va a fondo y califica a usted YSQ de totalitario, identitario (en el sentido fascista) y fundamentalista

Con apenas 332 palabras y 1,564 caracteres, el breve discurso de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, en la apertura de la 34 edición de la Feria Internacional de Guadalajara, fue más que una declaración de guerra en contra de Andrés Manuel López Obrador.



Fue una respuesta puntual al tabasqueño, quien a inicios de noviembre dijo que el director de esta feria, Raúl Padilla López, ex rector de la Universidad de Guadalajara, sólo invitaba a escritores e intelectuales opositores a su gobierno.



E ironizó sobre la relación entre Padilla y el gobernador Alfaro.



’Él (el gobernador) pertenece a este bloque de conservadores, él se lleva muy bien con el líder de la Universidad de Guadalajara, un líder histórico, Padilla. Fíjense, la Feria del Libro de Guadalajara, las últimas, dedicadas en contra de nosotros, pero no sólo eso, porque traen a Vargas Llosa, ahí Aguilar Camín y todos ellos, Krauze’, se quejó.



Alfaro aprovechó la apertura de la feria para decir:



’Los libros hacen que las mentiras tengan fecha de caducidad. Dentro de ellos yacen las ideas que pueden derrumbar el engaño.



’Y eso, precisamente eso, enfurece a los totalitarios, a los identitarios, a los fundamentalistas, a los que quieren abrir las heridas de un pasado que nos duele para convertir el odio de las personas en capital político.



’Por eso, cuando los liberales, que pretenden reconstruir a la nación con guías morales le dicen a la FIL conservadora , lo único que hay que hacer, es sonreír ante lo ridículo.



’Al final, esta Feria Internacional del Libro representa en sí misma un acto de liberación porque ha dejado de ser de la universidad, aunque sea fruto de su esfuerzo; porque ha dejado de ser de Guadalajara, aunque sea el referente cultural más importante de Guadalajara; porque ha dejado de ser de México, aunque sea un orgullo para México.



’La FIL es de esa niña chilena, es de esa universitaria alemana, del periodista norteamericano, del refugiado palestino, de los argentinos, los españoles, los nigerianos, es de todos y para todos.



’La FIL es un espacio libre y abierto en el que se escuchan las voces más disímbolas. La FIL es el lugar en el que, cada año, recordamos que agachar la cabeza y guardar silencio ante la sinrazón, simplemente no es una opción.



’En estos tiempos aciagos, en los que lo peor de nuestro pasado aparece todos los días muy temprano, disfrazado de futuro prometedor, en tiempos en los que los dichos valen más que los datos; en los que la verdad y la mentira se confunden; tiempos en los que el libro, la ciencia y la academia son ignorados atacados y desplazados por dogmas de fe, estamos obligados a dar una batalla por la defensa de las ideas y de la razón.



’Eso representa también la Feria Internacional del libro de Guadalajara, una caja de resonancia que no se puede silenciar, un espacio para la libertad que nos corresponde a todos defender’, concluyó.



El aplauso siguiente no dejó dudas de que todos los presentes y los enlazados digitalmente con el resto del mundo, sabían para quién era el mensaje del gobernador Alfaro.



La reacción



La respuesta a Alfaro y al aplauso de la FIL llegó por la dirección del Fondo de Cultura Económica, desde donde Paco Ignacio Taibo II reiteró las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador a ese encuentro.



’… coincido con los puntos de vista del Presidente de la República respecto al manejo político que la feria de Guadalajara está dando, convirtiéndola en un portavoz del pensamiento conservador, en una alianza del rector universitario, director de la feria y gobernador de Jalisco, levantando los fantasmas de la censura y la acusación de populismo’.



O sea…



Logros y pendientes en el Congreso



Dentro de una nueva ’normalidad’, en que lo mismo se combinan los tradicionales encuentros privados en cafés, casas y oficinas para alcanzar acuerdos y las plenarias presenciales de no más de 30 senadores por vez, y votaciones por rondas, Ricardo Monreal ha logrado sacar en apenas unos 10 días al menos 3 grandes reformas y nuevas Leyes que, entre otras, despenalizaron el uso de la marihuana, acabaron a medias con el fuero presidencial y de legisladores y avanzaron en la reforma al Poder Judicial.



Le quedan pendientes lo del complicadísimo outsourcing… y el nombramiento del presidente del IFT, más lo que se le ocurra enviarle YSQ.



Como sea, es ya fin de período de sesiones y fin de año, inicio del segundo tercio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y tiempo de evaluación de logros y fracasos de la 4T.



Así, en los 2 años anteriores, el Senado donde lidera el zacatecano, se afirma ’se ha consolidado constitucional y legalmente la Cuarta Transformación de la vida pública del país’.



Ciertamente por ahí han pasado importantes cambios y reformas que han modificado quizá entre el 30 por ciento y más de la Constitución vigente, pero hablar de que lo hecho ha ido a más, pues…



Como sea, Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de los morenistas en la cámara alta, informa que de 2018 al 2020, se aprobaron 17 reformas constitucionales; se expidieron 25 nuevas leyes, todo eso además de 228 decretos ’que reforman de manera sustantiva las bases jurídicas del país’.



Entre esos 270 productos legislativos, afirma están los antes citados eliminación del fuero presidencial, y los destinados a fortalecer la democracia como la aprobación de la consulta popular y la revocación de mandato.



Y, para evitar la opacidad y combatir la corrupción, afirma, ’se disolvieron algunos fideicomisos; mientras que con la aprobación de la ley federal para la regulación del uso del cannabis, se atendió una demanda social olvidada y se colocó al país a la vanguardia’.



Respecto de la seguridad y la pacificación del país, Monreal recuerda la aprobación de la extinción de dominio a bienes obtenidos ilícitamente; la creación de la Guardia Nacional, y las leyes reglamentarias sobre organización, funcionamiento y actuación de la Fiscalía General de la República.



Igual, se amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, y la aprobación de cambios para otorgar amnistía a quien esté injustamente en prisión.



En este pre-recuento de fin de período, se refirió además a la creación del Sistema Nacional para el Bienestar y elevar a rango constitucional las pensiones para adultos mayores y para las personas con discapacidad permanente; además de que se legisló a favor de las personas indígenas, y del reconocimiento a las comunidades afromexicanas.



Dio por sepultada la ’mal llamada reforma educativa’, y el impulso a una -afirma- ’verdadera transformación en la materia’, y se creó el Banco del Bienestar para que la gente más apartada territorialmente y de menores recursos pueda cobrar los apoyos del gobierno.



Con la reforma constitucional del sistema de impartición y procuración de justicia, se dio un paso importante para acabar con la impunidad y al suprimir la condonación de impuestos, exenciones y otorgamientos de estímulos económicos, se eliminó la discrecionalidad que sólo benefició a los más ricos, subrayó.



Otro logro importante, dice, es la sanción a la emisión de comprobantes fiscales falsos y empresas ’fantasma’. Y destacó la reforma laboral para la eficacia en las resoluciones, la seguridad social para trabajo en el hogar y el reconocimiento de derechos a sindicatos.



En cuanto a los servidores públicos, comentó que se eliminaron los salarios excesivos y se regularon las remuneraciones que perciben.



’Aunque aún existen recovecos en el Poder Judicial y los órganos autónomos, hemos avanzado y va a ser difícil retroceder. Hemos creado una agenda progresista en beneficio de la sociedad’, concluyó en este breve recuento de hechos en los que él ha sido el eje de la negociación y el acuerdo.



