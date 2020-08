Enrique Olvera, el chef mexicano que criticó a quienes piden limón y chiles toreados y ahora lo acusan de clasista y racista

El chef mexicano Enrique Olvera, quien es dueño del restaurante Pujol, generó una gran polémica en redes sociales por un texto que publicó en el diario mexicano Reforma en el que trata de comparar la situación política del país con su trabajo como chef.



El texto titulado ’No sabes quién soy’ Olvera, asegura que hay mucha gente que tiene un sentimiento de superioridad, ’El síndrome de superioridad que supone pensar que tus deseos son órdenes es característico de un segmento de la población que erróneamente piensa que, dada su capacidad económica o poder político, todos los demás estamos a su servicio’, y compara la actitud de esas personas con la de aquellos que se niegan a usar el cubrebocas, propiciando que los contagios de COVID-19 no se disminuyan.



El chef trata de hacer una analogía de que, así como el cliente no siempre tiene la razón y la decisión final de lo que comerá debe ser el cocinero, en el tema de salud o políticas públicas el pueblo no siempre estará en lo correcto, por lo que los gobernantes deberían imponer medidas aunque no sean populares entre la gente.

Sin embargo, para llegar a esa conclusión, en su columna relató que cuando él y sus compañeros trabajaban en la llamada cocina de autor les molestaba mucho que los comensales no respetaran su creatividad invertida en los platillos para modificarlos.



Y ejemplificó criticando a los clientes que se atrevían a pedir chiles toreados para acompañar “el fettuccini, que cuidadosamente salteábamos a la minute en una cremosa salsa de langosta perfumada con un poco de jerez fino”.



Más adelante criticó a las personas que pedían limón para todo. “Por mucho que nos guste el limón, no es necesario pedirlo para ponérselo al nigiri de un omakase en una barra de sushi. Hacerlo es una falta de respeto y habla peor de quien lo solicita que de quien lo niega”, además mencionó que si alguien quería pescado con limón, que fuera a una marisquería.



Otro parte de su columna que está generado polémica, es cuando menciona que él y otros miembros de la cocina enfurecían cuando uno de los meseros regresaba para pedir alguno de esos complementos a petición del comensal ya que incluso, esos trabajadores se ponían en riesgo de perder su empleo.

La columna fue duramente criticada en redes, donde la tacharon de racista y clasista, por ejemplo @ErandiSanF mencionó, “El texto del chef Enrique Olvera, en el Reforma, tiene un condimento base: El Racismo. La comida de los pueblos supremacistas o conquistadores, es de buen gusto. La de los pueblos sometidos: no. Pedir chiles toreados está mal, pero un sándwich de foie gras es de gente bien”.





El texto del chef Enrique Olvera, en el REFORMA, tiene un condimento base: El Racismo.



La comida de los pueblos supremacistas o conquistadores, es de buen gusto. La de los pueblos sometidos: No. Pedir chiles toreados está mal, pero un sándwich de foie gras es de gente bien. pic.twitter.com/tnyFwpG8Kx — Erandi S. (@ErandiSanF) August 10, 2020

También @LuisGuil6 señaló que ese era el pensamiento de la derecha mexicana, “La columna de Enrique Olvera describe a la perfección a la derechiza mexicana: racistas, clasistas, pretenciosos y supremacistas. Su visión de México se reduce a su entorno. Y su entendimiento de nuestra sociedad se divide entre las cevicherías y el Pujol”.





La columna de Enrique Olvera (@enriqueolvera ) describe a la perfección a la derechiza mexicana: racistas, clasistas, pretenciosos y supremacistas. Su visión de México se reduce a su entorno. Y su entendimiento de nuestra sociedad se divide entre las “cevicherias” y el Pujol pic.twitter.com/hD4LCJgwcB — Luis Guil (@LuisGuil6) August 10, 2020