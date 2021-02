Ensayo identifica el segundo fármaco que reduce el riesgo de muerte por Covid-19

Un mega ensayo, encargado de monitorear el efecto de distintos medicamentos para combatir el Covid-19, demostró que el fármaco antiinflamatorio tocilizumab redujo el riesgo de muerte en los pacientes con síntomas graves, disminuyó el uso de ventilador mecánico y acortó el tiempo de hospitalización, siendo el segundo tratamiento efectivo para atacar la mortalidad de la enfermedad, además del esteroide dexametasona.



"Este es un resultado increíblemente significativo", declaró Athimalaipet Ramanan, reumatólogo de la Universidad de Bristol y miembro del comité directivo de un ensayo de tocilizumab en India.



El catalogado ’ensayo más grande del mundo de fármacos Covid-19’, titulado como ’Recovery’, obtuvo sus primeros frutos, luego de aplicar a dos mil 22 participantes, que fueron seleccionados al azar, una dosis de tocilizumab, mientras que a otras dos mil 94 personas recibieron la atención habitual.



Hasta la fecha, "Recovery", es el estudio más grande de terapias de Covid-19 con la inscripción de más de 36 mil pacientes en 170 clínicas del Reino Unido, donde se han probado diferentes fármacos como la hidroxicloroquina y la combinación de medicamentos contra el VIH: lopinavir / ritonavir y azitromicina.



De acuerdo con los autores del estudio, publicado en ’medRxiv’, 28 días después de dar inicio al tratamiento, murieron 596 pacientes del grupo de tocilizumab en comparación de los 694 decesos del grupo convencional. Estos resultados demostraron una reducción en la tasa de mortalidad del 33% al 29%, lo que significa que se salvaron 25 vidas más.



"Este es probablemente sólo el segundo fármaco que tiene un impacto en la mortalidad son noticias fantásticas", agregó Ann Arbor, presidente de la Sociedad de Farmacéuticos de Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos (EU).



Por su parte, Jason Pogue, farmacéutico de la Universidad de Michigan expresó que ’esto conducirá (y creo que debería) a su uso más generalizado en los Estados Unidos".



¿Qué es el tocilizumab?

El tocilizumab es un fármaco diseñado para combatir enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, creado a base de un anticuerpo monoclonal, que a su vez, es producto de un solo tipo de célula inmune, conocida como linfocitos B y que está encargada de defender a nuestro organismo de patógenos.



La tarea del anticuerpo monoclonal consiste en bloquear la proteína que actúa como receptor de la interleucina-6 (IL-6), una molécula capaz de modificar la respuesta biológica para estimular el sistema inmunitario positivamente. De esta forma, el fármaco inhibe la reacción hiperactiva que se manifiesta en la etapa tardía del Covid-19, causando la enfermedad grave y, en algunas ocasiones, la muerte.



Las desventajas del tocilizumab

Sin embargo, los investigadores expresaron que no son buenas noticas al 100%, ya que el fármaco tocilizumab es 100 veces más caro que la dexametasona, lo que dificulta que toda la población tenga la posibilidad de adquirirlo. Fue así que se plantearon una vez más preguntas sobre cómo asegurarse que las personas puedan beneficiarse del progreso científico contra el Covid-19 igualitariamente.



A este respecto, Ashish Jha, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, explicó que este medicamento funcionará como una herramienta más para que los países ricos agreguen a su catálogo de emergencia, ’pero no será algo que esté ampliamente disponible para el resto del mundo’, advirtió.



Además, el médico agregó que frente a los efectos de la dexametasona, los beneficios de tocilizumab podría verse opacados. ’Pero una reducción absoluta del 4% en la mortalidad no es marginal’. Jha aseguró que ’el éxito de la dexametasona puede haber generado expectativas poco realistas sobre lo que pueden hacer otras drogas’.



El investigador Martin Landray opinó que no debemos subestimar la capacidad del desinflamatorio, ya que los primeros ensayos arrojaron que redujo significativamente la mortalidad en la población de manera indistinta. ’Los vimos en los jóvenes y en los ancianos, los vimos en hombres y mujeres, los vimos en diferentes tipos de etnias, vimos en personas que están en ventiladores invasivos, no invasivos ... ventiladores y personas con máscaras de oxígeno simples en la sala general ".



Los investigadores destacaron también que no sólo beneficia a los pacientes en estado grave, sino que tocilizumab puede ser administrado en los pacientes con enfermedades más leves.’Espero que haya mucho trabajo detrás de escena ahora y en los próximos meses, para ver qué se puede hacer para asegurar ... que este medicamento esté disponible para a todos, no solo a los de los países ricos ", manifestó Peter Horby, uno de los investigadores principales de Recovery.



Por otra parte, los científicos expresaron que tocilizumab no es el único inhibidor de IL-6 disponible, ya que también se ha estudiado a sarilumab, un fármaco que demostró un efecto similar pero están en la espera de la publicación de sus resultado, la cual será ’esencial para evaluar si son efectivos’, puntualizaron.



fjb