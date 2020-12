Ensombrece escándalo octavo título del León en Liga Mx

+Polémica por la amenaza de jugadores de Cruz Azul de demanda en contra del Héctor Huerta, periodista de ESPN



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Asolado por la pandemia de Covid 19, que ha dejado casi 114 mil decesos –que hacen a México uno de los más letales del mundo– y el escándalo de presunto amaño de partido en la semifinal del torneo Guardianes 2020 de Liga MX, ayer, con juego conservador, pero preciso en el ataque, León consiguió su octavo título al superar 2-0 (global 3-1) a un Pumas desconcertado ante la desventaja. Como ha ocurrido con los estadios vacíos soló se escuchó el patético alarido del silencio.



Así, Ignacio Ambriz logró celebrar su primer campeonato de liga como técnico, mientras el zaguero Ignacio González se despidió como futbolista entre la gloria, al levantar su tercer cetro.



Las lágrimas dominaron a éste cuando abrazaba a sus compañeros, luego de concretar el triunfo. Ambriz seguía incrédulo por la victoria; el anhelado título estaba en sus manos y lo saboreaba en casa, en el estadio Nou Camp.



El duelo aún no comenzaba, pero la afición de León ya vivía una fiesta en las inmediaciones del estadio, donde recibieron al equipo con banderas y hasta bengalas esmeralda, sin importar las recomendaciones de sana distancia.



Los Panzas Verdes fueron el equipo más consistente del torneo regular. Quedaron al frente de los 18 clubes de la Liga MX con 40 unidades, es decir, ocho más que los auriazules. Además, quedaron con la mejor defensiva del certamen con 14 dianas encajadas, rubro donde empataron con Pachuca.



Su máximo goleador en el certamen fue el ecuatoriano Ángel Mena. En el torneo regular marcó siete goles y fue el sexto mejor anotador del Guard1anes 2020, mientras que en la Fiesta Grande mojó en dos ocasiones más (una de ella de penal).



Lo curioso de los guanajuatenses es que no les fue bien en los partidos de ida en la Liguilla, donde cayeron en una ocasión (Puebla) y empataron en otras dos más (Chivas y Pumas). En cambio, superaron a sus rivales en el encuentro de vuelta, celebrados en el Estadio León.



De hecho, este inmueble fue una fortaleza para los leoneses. Contando la fase regular y la liguilla, los felinos ganaron en diez ocasiones, sin ninguna derrota, contando la final contra los Pumas. El único empate fue contra Tigres (fecha 9).



La final estuvo salpicada por el albañal de supuesto amaño de partido. El pasado 11 de diciembre el periodista Héctor Huerta, en una emisión nocturna de ESPN alertó que en la vergonzante goleada 4-0 de Pumas sobre Cruz Azul, que significó su eliminación en semifinales, jugadores celestes recibieron «tentaciones muy peligrosas al oído».



Y anunció que presentaría pruebas de su dicho. Que, hasta el momento no ha cumplido.



En respuesta, una carta pública, los jugadores aludidos amenazaron con demandar al reportero y solicitaron la intervención del presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, y del titular de Liga MX, Enrique Bonilla.



Ante el escándalo, los jugadores cementeros –equipo que llegó a 23 años sin ganar un título de liga–, salieron, de acuerdo con sus palabras, a defender su ’integridad’.



Horas después, la Liga MX emitió un tibio comunicado donde respaldaba la postura de los futbolistas. Aunque no anunció si habría investigación alguna sobre el espinoso tema.



Noche de ensueño



La final de ida, que se jugó en el Estadio Olímpico Universitario, fue un encuentro complicado para ambas escuadras. Los universitarios tenían la ventaja de un gol y un hombre de más en la cancha, pero los esmeraldas consiguieron el empate milagroso en los últimos minutos (1-1).



Ahora los dos clubes llegaron al Estadio León con la ilusión de levantar la copa después del silbatazo final. Todo el escenario estaba listo, luego de una emotiva ceremonia que estuvo dedicada al personal de salud que lucha contra la enfermedad que evitó la presencia de la afición en el inmueble esta noche.



Aun así, los locales salieron al campo de juego con fiereza, sin importar que el rugido de su afición estuviera ausente. Desde el primer minuto tuvo la pelota controlada, mientras acorralaba a sus rivales en su parte del campo de juego.



La estrategia de Ignacio Ambriz dio frutos en el amanecer del partido (11′). Así como lo hizo en el partido de ida, el argentino Emmanuel Gigliotti madrugó a los universitarios, luego del largo latigazo que empezó en los pies de Fernando Navarro (1-0).



Minutos después de la anotación, las malas noticias llegaron para Panzas Verdes (15′). Ángel Mena, su goleador del torneo (nueve dianas), tuvo que salir de la cancha, entre lágrimas, por molestias musculares.



Tras la salida del delantero ecuatoriano, los visitantes se asentaron en la cancha y empezaron a pisar la parte del campo del rival. No obstante, los guanajuatenses castigaban a los capitalinos con ataques rápidos y contragolpes que terminaban en disparos a la portería de Alfredo Talavera.



Andrés Lillini, el estratega sorpresa del semestre, sabía que el campeonato se le iba de las manos. Por ello, no se esperó para que fuera el descanso y metió a Juan Manuel Iturbe (38′) para ser más letales en la ofensiva, pero no pudo hacer mucho antes de ir al vestidor.



El segundo tiempo fue un trámite. León no dejó de atacar, intentando agarrar descuidados a sus rivales, pero no dejó un solo centímetro para que sus rivales pudieran sorprender con facilidad a su arquero Rodolfo Cota.



Y llegó el gol que sentenció la victoria de León. Luis ’Chapito’ Montes le dio un gran pase a Yairo Moreno (82′). El colombiano, con dos amagues, superó a la defensa felina y, con un suave disparo, mandó el balón al fondo de las redes (2-0).



En tanto, Ignacio González, expresó:



’Los últimos tres años fueron muy complicadas, incluso estuve a punto de tirar la toalla. Hoy valió la pena.’



Emocionado Ignacio Ambriz, soltó:



’Les debía un título, estamos a mano. Me gradúo como campeón.’



Jesús Martínez Murguía, presidente del club, bajó a la cancha para felicitar a sus jugadores. Festejaba con el estratega la temporada perfecta al terminar como líder con general y ahora coronarse, después de seis años, ante Pumas, el segundo de la tabla.