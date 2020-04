Entierro o entierro

La máxima porfirista de: destierro, encierro o entierro para sus adversarios cobra vigencia en el mundo ante el enemigo considerado invisible por los científicos pero muy visible y destructor como se demuestra a cada momento a nivel global, y que exhibe las limitaciones de nuestros gobernantes ante la contundente naturaleza y acción de los virus que han cambiado la historia universal.

Encierro obligatorio o entierro es la orden de los gobernantes con la sociedad que, en una mínima expresión, han desacatado las instrucciones del combate al covid-19. Desde los estados más pujantes de la Unión Americana, como Nueva York –zona de desastre-, Nueva Jersey y Connecutic, han establecido medidas obligatorias de permanecer en casa a sus ciudadanos.

Y países de Centroamérica como Belice y El Salvador, adoptaron ya medidas drásticas: Belice cerró su aeropuerto a vuelos internacionales y selló su frontera con México, en tanto en El Salvador el presidente Nayib Bukele aplazó tres meses el pago de créditos y servicios y advirtió a comerciantes que serán castigados si pretenden lucrar con la pandemia.

México, apenas este domingo tomó tibias medidas: en la CDMX se prohíben reuniones de más de 50 personas y el Gobierno Federal anunciará otras el lunes 23 de marzo; eso, consideran los expertos, ya es tarde. En Italia lamentan que la cuarentena no haya funcionados dos semanas antes y las medidas que se adoptaron ya tarde, fueron insuficientes e inefectivas. Hay miles de muertos. Veremos cómo nos va.

TURBULENCIAS

Productiva gira de AMLO en Oaxaca

La conclusión de las súper carreteras al Istmo –considerado como detonador del desarrollo regional- y de la costa para incrementar el turismo, son compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador quien dijo que en dos años buscará inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía con la súper carretera al Istmo, pero antes regresará el 1 de abril a Tlaxiaco a dejar concluido el Hospital Regional que ha sido inaugurado en tres ocasiones, aplazado este 21 de marzo pero que ya quedará terminado. La renta de equipo por 15 días denunciado por Zoé Robledo, Director General del IMSS, ofreció aclararlo pero agradeció a las Fuerzas Armadas que movilizaron dos aviones y dos trailers para llevar 20 toneladas de equipo médico de Oaxaca a Tlaxiaco. El Hospital Regional del IMSS en la región es otro caso de estafa maestra en la que han participado funcionarios federales y estatales y la cual seguramente saldrá a la luz pública ante la presión de la opinión pública y de los derechohabientes del IMSS…Sobre la ampliación de la carretera a Tuxtepec, con la cual quedaría Oaxaca bien conectada, quedó pendiente a consecuencia de la crisis que se avecina por el coronavirus y el presidente no se comprometió a realizarla, sólo concluir las que están pendientes…La gira presidencial de tres días exhibió la inconformidad social en la entidad ante la omisión e irresponsabilidad de sucesivos gobernadores que han hecho de la administración pública negocios personales o de grupo al margen del interés general. Esto es ya del conocimiento del presidente López Obrador que seguramente actuará en favor de Oaxaca y de sus habitantes…La inconformidad social también destruye el patrimonio cultural del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca ante la negligencia, omisión o complicidad de las autoridades municipales de sucesivas administraciones que, hasta hoy, no han sabido dar respuesta a los problemas que, lejos de resolverse, se agudizan más en detrimento de las actividades de los habitantes de la capital de la entidad. De todo ésta ya tiene conocimiento el presidencial Andrés Manuel López Obrador en las 13 visitas al estado…

