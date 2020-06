¡ENTONCES FUERON USTEDES!

on la modernidad han llegado cientos de avances científicos y tecnológicos, uno de ellos la Internet, a través de la cual me llegan decenas de correos, por su extraordinario contenido hoy pongo a tu disposición el siguiente:

’El Instituto Francés de la Ansiedad y el Stress, en París, definió las siguientes reglas de vida:

1)- Haga una pausa mínima de cinco a diez minutos por cada dos horas de trabajo, a lo máximo. Repita estas pausas en su vida diaria y piense en usted, analizando sus actitudes.

2)- Aprenda a decir no, sin sentirse culpable, o creer que lastima a alguien. Querer agradar a todos es un desgaste enorme.

3)- Planee su día, pero deje siempre un buen espacio para cualquier imprevisto, consciente de que no todo depende de usted.

4)- Concéntrese en una tarea a la vez. Por más ágil que sean sus cuadros mentales, usted se cansa.

5)- Olvídese de que usted es indispensable en su trabajo, su casa o su grupo habitual. Por más que eso le desagrade, todo camina sin su actuación, salvo usted mismo.

6)- Deje de sentirse responsable por el placer de los otros. Usted no es fuente de los deseos, ni el eterno maestro de ceremonia.

7)- Pida ayuda cuando sea necesario, teniendo el buen sentido de pedírsela a la persona correcta.

8)- Separe los problemas reales de los imaginarios y elimínelos, porque son pérdida de tiempo y ocupan un espacio mental precioso para cosas más importantes.

9)- Intente descubrir el placer de cosas cotidianas como dormir, comer y pasear, sin creer que es lo máximo que puede conseguir en la vida.

10)- Evite envolverse en ansiedades y tensiones ajenas, en lo que se refiere a ansiedad y tensión espere un poco y después retorne al diálogo y a la acción.

11)- Su familia no es usted, está junto a usted, compone su mundo, pero no es su propia identidad.

12)- Comprenda qué principios y convicciones inflexibles pueden ser un gran peso que evite el movimiento y la búsqueda.

13)- Es necesario tener siempre a alguien a quien le pueda confiar y hablar abiertamente.

14)- Conozca la hora acertada de salir de una cena, levantarse y dejar una reunión. Nunca pierda el sentido de la importancia sutil de salir a la hora correcta.

15)- No quiera saber si hablaron mal de usted, ni se atormente con esa basura mental. Escuche lo que hablaron bien de usted, con reserva analítica, sin creérselo todo.

16)- Competir en momentos de diversión, trabajo y vida entre pareja, es ideal para quien quiere quedar cansado o perder la mejor parte.

17)- La rigidez es buena en las piedras, pero no en los seres humanos.

18)- Una hora de inmenso placer sustituye tres horas de sueño perdido. El placer recompensa más que el sueño. Por eso, no deje pasar una buena oportunidad de divertirse.

19)- No abandone sus tres grandes e invaluables amigas: Intuición, Inocencia y Fe.

20)- Piense, reflexione, practique como prolongar su vida, elimine los números que no son esenciales, esto incluye, edad, peso y altura. Mantén amistades alegres. Los gruñones te bajan el ánimo. Disfruta de las cosas simples. Ríe más a menudo, fuerte y por largo tiempo. Ríe hasta que te quedes sin aire.’

Lo de reír me recuerda la ocasión aquella en la que el Filósofo había invitado a sus amigos a ver el juego de la selección mexicana en su casa, como estos son de ’carrera larga’ a media noche el viejo campesino se despidió de ellos; por la mañana cuando se levantó para ir a la labor y después de ser regañado por Simpliana su vieja, vio que sus amigos continuaban de farra, los juntó en el patio y les preguntó:

− ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre cortinas y papel de baño?

− ¡No! Respondieron al unísono.

– ¡ENTONCES FUERON USTEDES CA’ONES!

[email protected]