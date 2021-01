’#Entonces qué... ¿los de la DEA son unos pendejos?’

Redacción AN / GS

19 de enero 2021





El fiscal Alejandro Gertz defendió la decisión de la Fiscalía General de la República de no ejercer acción penal contra el general Salvador Cienfuegos, acusó a la DEA de no enviar todas las pruebas en su contra, además de que el Departamento de Justicia decidió retirar los cargos, y se lanzó contra todos los ’linchadores’ que incluso piden al presidente Andrés Manuel López Obrador que lo remueva.



Cuando la periodista Carmen Aristegui le preguntó si son ‘pendejos’ los de la DEA por una investigación basada en chats de Blackberry, con mensajes que tienen faltas de ortografía y le atribuyen a Cienfuegos Zepeda, el funcionario comentó: ’Yo no llegaría a una calificación de esa naturaleza todavía. Lo que sí te digo con toda claridad es que estos señores de la DEA llevaron en secreto un asunto que debieron haber llevado en colaboración, ¿por qué no lo llevaron en colaboración (con México)? Con esas dudas y esas sospechas (contra el gobierno México) nos entregan a un delincuente, ellos están colaborando con una pretensión de esa naturaleza y nos devuelven a un delincuente’.



Y advirtió que quien tenga pruebas contra el general, puede ir a juicio, incluso el gobierno de Estados Unidos.



’Ellos (EU) pueden ir y ojalá lo hagan, a juicio aquí en México, negando lo que nosotros dijimos, que lo hagan, yo se los notifiqué (el no ejercicio de la acción penal). Ya están notificados. Entonces todas estas argumentaciones (lo que se ha dicho), que argumenten lo que les dé la gana, ahorita el asunto está abierto, el no ejercicio de acción penal es una primera acción en el proceso penal que es absoluta y totalmente combatible, la pueden combatir todas las organizaciones que quieran y que tengan pruebas, eh, porque no es nada más ir a los medios a escandalizar. Hay que ir ante el Ministerio Público, y hay que hacer esto en una forma legal’.



Por su parte, anunció, llevará el caso a nivel internacional, aunque no especificó de qué forma, para revisar por ejemplo ’la legitimidad, la juridicidad, los derechos humanos, todos los elementos que están aquí en juego, aquí se está señalando que la fiscalía actuó de una manera parcial, que no actuó como un órgano autónomo, que perdonó a un agente que ya lo habían perdonado los americanos… retiraron los cargos’.



’Lo voy a llevar a nivel internacional porque yo no estoy de acuerdo que a una fiscalía que es autónoma la estén metiendo en un asunto que no le corresponde por asuntos de carácter distinto al suyo y que le estén imputando asuntos que no le son propios. Ahí sí no. Porque son los derechos humanos de todos los miembros de nuestra comunidad. De cualquiera que tenga derecho a una presunción de inocencia… Esas pruebas (contra Cienfuegos) nada más hay que leerlas.



’Esto es un asunto de fondo, no podemos seguir estando en manos de una descalificación permanente, todos los días salen a descalificarnos… estoy pensando en ver cómo en cualquiera de las instancias internacionales podemos llevar este asunto a un sistema de análisis jurídico de fondo para ver si tenemos la razón o no y si estamos actuando con la soberanía y la independencia que debe de actuar (la FGR)’, dijo en entrevista para Aristegui en vivo.



’Este asunto no se va a quedar así ni se va a convertir en un proceso de linchamiento’, advirtió.