ENTRAMPADA, LA ’GUERRA PARTIDISTA’ POR EL PODER

Limitar circulación de vehículos, --- alrededor de sus palacioa, por supuesto, --- el ’caminar ciudadano’ en céntricas calles, cerrrar establecimientos, con razón o sin ella; aplicar ilegales sanciones a los desobedientes, evitar las ’fiesta privadas’, allanando domicilios con la fuerza policíaca; una larguísima relación de ’medicamentos’ que recetan, ’autoridades’, --- de la Presidencia de la República para abajo, --- para conjurar los contagios colectivos del virus mundial, con políticas sanitarias que infunden más miedo que esperanzas en la ciudadanía...



Los ’funcionarios’ mexicanos, no dan risa ni coraje, dan lástima...



La realidad nacional, ha revelado que las familias en el poder, tanto las del pasado reciente, como las actuales son capaces de llegar hasta las últimas consecuencias, --- no importa que membrete partidista usen de escudo, --- en su ’guerra’ entre los poderes federal, estatales y municipales, de antes y de ahora con tal de que no se cambien las reglas del engaño, la explotación, las mentiras y la manipulación colectiva, que ha mantenido a los mexicanos sumidos en la ignorancia, la sumisión y el atraso que les permitió vender los recursos naturales, lucrar con los fondos nacionales en su beneficio y crear programas de asistencia, disfrazados de desarrollo social...



Si, solo si el Presidente habla claro, se acabará la impunidad...



OTRA JOYA EN LA RED... segunda parte:

Cabe hacer mención que en el INEIR no sólo se formaba personal de salud para atención primaria a la salud, también se formaba ca técnicos agropecuarios para que regresarán a sus comunidades a enseñar y aplicar sus aprendizajes mejorando la calidad de vida de sus habitantes. En la parte agropecuaria se encargaba la Dirección de Agricultura y Ganadería del Estado de México (DAGEN que después se convirtió en CODAGEM) quizás con presupuesto estatal y en la parte médica bajo la dirección del IMAN Federal, aunque los estudiantes y trabajadores comían juntos en el comedor del casco de la Exhacienda de Solis en donde se encontraban aulas, auditorios, dormitorios, lavandería, oficinas administrativas y en sus alrededores en la parte eterna había corrales para ganado ovino, bovino, aves de corral, zaurdas y caballerizas y campos agrícolas, talleres de panadería, tortilleria, peletería, lácteos, mecánica, etc. Todo para autoconsumo y de aprendizaje y prácticas agropecuarias. Pero como todos los programas gubernamentales sólo son sexenales y no tienen continuidad.

En el área médica terminó el sexenio de Luis Echeverria Álvarez y se acabó IMAN-Solis, llegó José López Portillo con el SINADIF (DIF) y ya no hubo presupuesto para el INEIR. tomado del periodico JYASU



Hay que premiar a Rogelio Jiménez Pons, ’inventó’ trabajo para todos...



La tragedia de la A.B.C. es una burla a los mexicanos, una verguenza para las instancias encargadas de la averiguación, que no investigación y una mancha para todas las organizaciones que han lucrado con el proceso; más de un centenar de párvulos, 49 menores de edad, víctimas mortales de una maniobra gubernamental que quiso, quemando archivos, ocultar latrocinios de un sexenio, plagado de irregularidades; debían entregar cuentas a los sucesores, tarea encomendada a empleados de la Secretaría de Finanzas del Gobierno Estatal, a cargo de Eduardo Bours Casteló, por el titular de esa dependencia, nadie tomó en cuenta la vecindad de los locales y el exceso de papelería a quemar el resultado, que enlutó 49 hogares, cumple once años, sin que se haya sancionado a los culpables porque la ’concesionaria’ de la guardería es prima de la esposa de Felipe de Jesùs Calderòn Hinojosa, que era el presidente...



En què condiciones, recibió Olga Sánchez Cordero, Gobernación?..



TEXTOS QUE INFORMAN, SIN DESPERDICIO



EL SAEMM. CAPTURADO POR EL VIEJO PRI



ROCIO FUENTES GARCIA... La entrada en vigor del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios se dio a partir de las reformas al artículo 130 de la Constitución Política del Estado de México de 2017, pero pocos han sido sus resultados, por decir que son nulos. La profundidad de la crisis sanitaria que afecta al Estado de México por la pandemia del COVID 19, se debe a los grandes desvíos de dineros públicos que ocurrieron en el sector salud durante el gobierno de Eruviel Ávila Villegas, siendo el Instituto de Salud del Estado de México una caja chica para desviar recursos provenientes de fondos estatales y federales. En este aspecto, la Secretaría de la Contraloría, encabezada por Javier Vargas Zempoaltecalt, quien fuera subsecretario de responsabilidades administrativas y contrataciones públicas de la Secretaría de la Función Pública cuando Enrique Peña Nieto era presidente de la República, ha guardado sepulcral silencio en el asunto. En las diversas reuniones que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana que han tenido desde 2018, no ha surgido ninguna recomendación para que se investiguen los desvíos de recursos en el sector salud del Estado de México. La quiebra del ISSEMYN que fue gestándose durante el gobierno de Arturo Montiel y que hizo explosión en la administración de Eruviel Ávila, ha dejado a miles de trabajadores sin la posibilidad de cobrar sus pensiones. Y otra vez, el mutismo de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México se hace presente, ya que en esos ires y venires, premiaron y protegieron al ex Titular de la contraloría del ISSEMYN, Miguel Ángel Pérez Lugo como Delegado de la Contraloría del Poder Legislativo en el Valle de México y de quien se dice su ascenso a altos cargos públicos municipales y estatales, se lo debe a Eruviel Ávila Villegas. Segunda parte...



Oscuro maridaJe: la ’absolución’ al notario que agredió a su esposa, las autoridades correspondientes están ’abajo’ de los ’decretos personales’ del GEM?..



Andrés Manuel, ratificas o rectificas la misiva de Dante ?..



La caravana de los mil autos... Un buen ejercicio y ejemplo democrático y también un mensaje al Presidente de la República, que debería tomar en cuenta, fue lo ocurrido el día de hoy con la llamada ’caravana de los mil autos’.



Como se sabe, esta caravana se llevó al cabo en diferentes partes de la República Mexicana. Es cierta la existente gran polarización social, que tiene al país dividido en dos grandes corrientes, y que desgraciadamente no conduce a nada bueno.



Vamos, a la oposición no le alcanza ni para convocar a un plebiscito, los mismos partidos políticos ya renunciaron a esta opción, y al único que pudiera ayudarle el año que entra en las elecciones mas importantes en la historia del pais, sería al Presidente de la República: José Antonio Huerta Peña...



