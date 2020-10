PALACIO

Por Mario Díaz



Entre cachetadas y patadas…..



-El Palacio de San Lázaro convertido en ring

-Extinción de fideicomisos enfrentó a legisladores

-Urge lupa en Mecanismo de Protección a Periodistas



PARA bien o para mal, lo cierto es que atendiendo instrucciones del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, la Cámara Baja del Congreso de la Unión aprobó la extinción de 109 fideicomisos para reforzar el gasto en materia de salud pública en poco más de 68 mil millones de pesos.



Como es del dominio público, el pleno cameral se enfrascó en un escenario similar al pancracio nacional en donde salieron a relucir las cachetadas y patadas entre los legisladores que se manifestaron en favor o en contra de la decisión con origen en el Poder Ejecutivo.



De acuerdo a la visión de la Cuarta Transformación, los fideicomisos no estaban cumpliendo a cabalidad con el apoyo y distribución de los apoyos económicos a actividades esenciales de la sociedad mexicana, encuadradas en la ciencia, el arte, el cine, el deporte, desastres naturales y en Derechos Humanos y Protección a Periodistas, entre otras.

Objetivamente, sería defender lo indefendible afirmar que los fideicomisos creados en el neoliberalismo-de acuerdo a la óptica de la 4T-trabajaron con el lema de ’cero corrupción’. A través de esos instrumentos financieros muchas carteras se abultaron y crecieron infinidad de cuentas bancarias.



Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se detectó un ’hoyo’ financiero por 32 mil millones de pesos, es decir, observaciones por subsanar, en los recursos destinados a los fideicomisos en los sexenios de FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y ENRIQUE PEÑA NIETO.



Sin embargo, no resulta temerario sostener que muchos de los fideicomisos cumplieron con su misión de apoyo a las distintas áreas determinadas. No obstante, es una verdad de a kilo que en ese casillero no se encontraban la mayoría.



Aunque no está del todo claro en cuanto al nuevo procedimiento de distribución, el mandatario nacional ha enfatizado que los apoyos continuarán, aunque, eso sí, de manera directa, sin intermediarios.



Por lo pronto, anteponiendo que el Senado avalará la decisión de la Cámara de Diputados, las finanzas para la atención de la salud de los mexicanos se verán reforzadas con 68 mil millones de pesos.



Pero no tan solo los legisladores en San Lázaro se enfrascaron en discusiones y acciones derivadas de la extinción de los fideicomisos. También en la Cámara Alta se vivieron momentos de inconformidad en distintas manifestaciones.



En la Cámara de Diputados, a pesar de los ’gritos y sombrerazos’, el apoyo al deporte fue defendido por el exboxeador ERICK ’El Terrible’ MORALES, quien logró que adicionar que los recursos que se destinaban por medio del Fondo para los Deportistas de Alto Rendimiento (FODAPER) se canalizaran a través de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE).



También hizo uso de la máxima tribuna en el país el diputado SERGIO MAYER aprobando la eliminación de los fideicomisos por instrucción presidencial, pero, al mismo tiempo, recordó que por medio del FIDECINE, se logró la producción de 629 películas del cine mexicano dirigidas por los reconocidos directores GUILLERMO DEL TORO, MICHEL FRANCO, ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑARRITU y ALFONSO CUARÓN.



El Fondo destinado para los defensores de los Derechos Humanos y Periodistas no fue defendido en el pleno, pero sí en los pasillos, por un grupo de periodistas que se encuentran bajo el resguardo del Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación.



Por cierto, con las nuevas reglas de operación sería conveniente que la Federación analice detenidamente quienes realmente son elegibles para beneficiarse con ese programa.



Dos asesinatos de periodistas en las últimas fechas podrían ser un indicio de que ese fondo de protección no estaba siendo bien enfocado.



En el estado de Morelos fue asesinado un periodista y su escolta, cuando ambos se encontraban en el interior de un antro de vicio. En Tijuana, Baja California, el pasado domingo, otro comunicador fue ultimado a balazos. Ambos estaban afiliados al Mecanismo de Protección de la SEGOB.



En este último caso, un comunicado de una organización gremial que se autodenomina ’gremio periodístico organizado en el país’ refiere que el periodista o ’influencer’ MAURICIO SOTO CORTEZ, además de gozar de la protección del gobierno federal, se encontraba bajo fianza luego de ser sentenciado a 5 años de prisión por el delito de extorsión. SOTO CORTEZ pagó una multa de 22 mil 674 pesos y ofreció disculpas al secretario de Desarrollo Económico de Tijuana, ARTURO PÉREZ BEHER, a quien pretendía extorsionar bajo la amenaza de organizarle una campaña de desprestigio.



Si bien es cierto que todos los crímenes deben ser aclarados y juzgados los responsables, también es cierto que la SEGOB debe indagar muy bien los casos reales que ameriten el Mecanismo de Protección para Periodistas.



DESDE EL BALCÓN:

Vaya incongruencia en el PAN-Gobierno tamaulipeco: el Poder Legislativo destituye a alcalde por inepto y probables actos de corrupción, y el Ejecutivo lo designa subsecretario de Calidad y Atención Médica Especializada de la Secretaría de Salud Estatal.



El doctor XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI fue destituido y relevado en la alcaldía de ciudad Victoria por la diputada local con licencia VICTORIA PILAR GÓMEZ LEAL, cuñada del gobernador del estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.



Ni hablar.

