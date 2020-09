Entre dimes y diretes…… -Dividió opiniones el Informe Presidencial -A favor: acabó la corrupción e inseguridad -En contra: Nosotros tenemos ’otros datos’

PALACIO

Por Mario Díaz



𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗶𝗺𝗲𝘀 𝘆 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘁𝗲𝘀……



-Dividió opiniones el Informe Presidencial

-A favor: acabó la corrupción e inseguridad

-En contra: Nosotros tenemos ’otros datos’



COMO suele suceder en ese tipo de actos constitucionales, la opinión pública se polariza de acuerdo a la preferencia partidista o ideológica del ciudadano. Lo anterior, claro está, en referencia al Segundo Informe de Gobierno del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.



Donde no existe duda alguna es que el segundo mensaje del jefe del Ejecutivo Federal se llevó a cabo en condiciones nunca antes vistas, como consecuencia de la emergencia sanitaria que se vive en el país.



De 500 invitados especiales al evento similar del año pasado, la lista de asistentes se redujo a 70 en atención a la recomendación de la Secretaría de Salud. También resultó relevante que el tlatoani azteca, después de dos años de mandato constitucional, compareciera ante sus representados con un 58 por ciento del respaldo ciudadano.



Los estragos sanitarios y económicos originados por la pandemia y el alarmante clima de inseguridad en gran parte del territorio nacional, además de la pérdida de empleos no fueron impedimento para que distintas empresas encuestadoras coincidieran en ese porcentaje de aprobación, para quien encabeza el gobierno de la Cuarta Transformación.



La discrepancia de criterios tiene su origen en segmentos del mensaje presidencial que hablan de la recuperación económica, el éxito de la estrategia para enfrentar la pandemia originada por el coronavirus, el fin de la corrupción en la cúpula gubernamental, la recuperación de empleos y la mínima relevancia de la disminución a 18% del Producto Interno Bruto (PIB).



Querientes y malquerientes de la 4T, obviamente, tienen opiniones distintas. Los primeros consideran como objetivo y productivo lo anotado en el documento que fue entregado en la Cámara de Diputados, mientras que los segundos, simple y sencillamente afirman ’tener otros datos’.



La ausencia de los titulares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la Fiscalía General de la República (FGR) en realidad contribuyeron a crear un clima (artificial o no, de acuerdo al cristal con que se observe) de independencia.



Sobra decir que el tema anticorrupción del gobierno lopezobradorista, plasmado en el Segundo Informe Presidencial, muy seguramente incidirá en el proceso eleccionario que inicia formalmente en este mes de septiembre y culmina el primer domingo de junio próximo.



El fin del ’fuero presidencial’ y el enjuiciamiento a los expresidentes entre 1988 y 2018 mediante consulta ciudadana, muy seguramente rendirán resultados positivos a los candidatos del partido en el poder.



Un probable escenario en el equilibrio de fuerzas políticas en el país durante la competencia por las 15 gubernaturas en 2021 colocaría a Morena con 14 en lugar de 7; el PAN gobernaría 12 entidades en lugar de las 9 actuales; y el PRI podría perder cinco o más de las 12 gubernaturas tricolores actuales.



Desde esa perspectiva, todo hace suponer que el Partido Acción Nacional continuará siendo el polo opositor al gobierno de la Cuarta Transformación, como segunda fuerza política, seguido por el Revolucionario Institucional en la tercera posición.



Eso de institutos políticos trae a colación que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó la conformación como partidos políticos a México Libre y Encuentro Social, aunque será el Consejo General del Instituto Nacional Electoral quien valide la ’luz verde’ en primera instancia.



El expresidente FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y su esposa MARGARITA ZAVALA son los fundadores de México Libre, mientras que Encuentro Solidario sustituye al desaparecido Partido Encuentro Social (PES).



Asimismo, los comisionados negaron la constitución como partidos políticos a Redes Sociales Progresistas que lidera FERNANDO GONZÁLEZ, yerno de la maestra ELBA ESTHER GORDILLO MORALES, y al Grupo Social Promotor de México, sustituto del Partido Nueva Alianza que, al igual que el PES, perdieron su registro en anteriores campañas electorales.



Cabe señalar que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE recibieron un total de 57 solicitudes de otras tantas organizaciones civiles para conformarse como institutos políticos con miras a participar en el proceso eleccionario de 2021.



DESDE EL BALCÓN:

Una vez que hoy el Consejo General del INE apruebe a México Libre como partido político, se generarán una serie de renuncias al Partido Acción Nacional a lo largo y ancho del país. Obviamente, Tamaulipas no será la excepción.

En Matamoros, por ejemplo, preparan cambio de casaca panistas de ’hueso azul’ por dos razones distintas o conjuntas: una, no están de acuerdo con sus dirigencias estatal y municipal y, otra, consideran que FELIPE CALDERÓN HINOJOSA ha sido el mejor presidente de la república.



Y hasta la próxima.

