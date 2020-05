Entre el 6 y el 10 de mayo será el punto más difícil, de ahí inician los descensos, sólo si nos mantenemos en casa: AMLO

El presidente de México, en Andrés Manuel López Obrador su conferencia matutina, dio el pésame a familiares y amigos por la muerte del cantautor mexicano Óscar Chávez, quien murió ayer en la Ciudad de México a causa del Covid-19.



’Se nos fue ayer el maestro Óscar Chávez; nuestro pésame sentido a sus familiares, a sus amigos, a los millones de seguidores de su música; lo vamos a recordar siempre’.



DÍA DEL TRABAJO, NO PODEMOS OLVIDAR ESTA FECHA: AMLO



El titular del Ejecutivo recordó, ’hoy es 1 de mayo, Día del Trabajo, no podemos olvidar esta fecha aún en las circunstancias actuales tenemos que recordar las luchas por mejores condiciones laborales de los obreros que iniciaron los movimientos de reivindicación como los obreros de Chicago, los obres textiles, de las minas, los obreros que siempre han luchado por mejore condiciones salariales, de trabajo; los que han hecho uso del derecho a la huelga para hacerse escuchar; entonces hoy vamos a conmemorar esta fecha aquí en Palacio Nacional.



’Para eso interviene y expone la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, lo que significa para nosotros la lucha de los trabajadores, la atención a sus demandas, el respeto a sus derechos.



SE PREVÉ PRÓXIMA SEMANA SE LLEGUE AL PICO DE LA EPIDEMIA



El Mandatario federal y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informaron que la próxima semana se prevé que se llegue al pico de la epidemia por coronavirus en la Ciudad de México y su área metropolitana.



El jefe del Ejecutivo señaló, que en la Capital de la República entre el 6 y 8 de mayo será el ’punto más difícil y de ahí van a iniciar los descensos’, pero después de estas fechas se prevé que tengan un descenso los casos de contagio de coronavirus.



López-Gatell, reiteró como lo había informado el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la Ciudad de México y su zona metropolitana, con el estado de México; Cancún, Quintana Roo, Culiacán, Sinaloa y Tijuana, Baja California, las zonas donde se concentra la pandemia y las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, se ha podido estabilizar el aumento de contagios.



López.Gatell dijo, que el que en estas zonas se concentren los casos de contagio no significa que en el resto del país no vayan a registrarse casos, puesto que, en todos los municipios ya hay registro de Covid-19, pero que están en diferentes etapas de la pandemia.



A la vez se hizo la interrogante, ¿Cuándo va a ser el momento cumbre de la pandemia? Como habíamos dicho entre el 8 y 10 de mayo, si fuéramos muy puntuales el 6 de mayo, entonces nos falta una semana para llegar a ese momento cumbre y después comenzará a descender, pero una cosa importante es si y si nos mantenemos en casa.



Esto es importantísimo porque si comenzamos a salir de casa, esta predicción no se va a cumplir y vamos a tener un aumento en la curva epidemiológica.



JEFA DE GOBIERNO: PROXIMA SEMANA, 9 HOSPITALES PARA ATENDER COVID-19



Por su parte la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, informó que se tienen 5 hospitales dedicados a atender coronavirus Covid-19, y la próxima semana vamos a tener 9 hospitales que estén atendiendo a pacientes de la pandemia.



De la misma manera el seguro se está ampliando y en el momento que lo indique el Presidente entrará el Plan Marina y el Plan DN-III.