’Entre el sí y el no de una mujer no cabe la cabeza de un alfiler’.



’La vergüenza y la doncellez se pierden sólo una vez’.



’A muele y muele ni metate queda’.



’Más calienta pierna de varón que 10 kilos de carbón’.



’No completas pa’ jorongo y quieres comprar sarape’.



’Caja que tuvo alcanfor, algo le queda de olor’.



’Para el catarro, jarro. Y si es con tos, dos’.



’Reloj, caballo y mujer, tener bueno o no tener’.



’Hasta los palos del monte tienen su destinación. Unos sirven pa’ hacer santos, y otros para hacer carbón’.



’Venus, Baco y tabaco, dejan al hombre flaco’.



’Lo que con los padres hagas con los hijos lo pagas’.



’Que Dios me libre de un rayo, de un burro en el mes de mayo y de un pendejo a caballo’.



¡Qué rico –y qué sabio- es el refranero mexicano!



¡Hasta mañana!...