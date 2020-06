Entre ’fantoches, hipócritas y doble cara’ de la 4t

Y si el título les llamó la atención, enojo, curiosidad o algún sentimiento, déjenme decirles que no soy el autor de la frase, fue el Presidente López Obrador el día 26 de marzo del 2020 que en sus palabras textuales dijo: “¿Qué son al final los fifís? Son fantoches, hipócritas y doble cara” palabras extremadamente fuertes, pero un servidor se quedó con varias dudas por lo que a continuación explicaré con ejemplos y definiciones justamente esa frase:



Fantoche, si buscamos el término de Fantoche en la RAE (Real Academia Española) de inmediato podemos ver varias definiciones pero, me llama la atención que una de ellas es “sujeto neciamente presumido”, es como si alguien dijera “Yo tengo autoridad moral”, “Tomen para que aprendan”, les llame a los médicos que hoy más que nunca estamos claros que arriesgan todo para ayudar a otros “los que sólo buscan enriquecerse” o cuando con cifras del propio Gobierno Federal, del Bank of America, de Organismos Autónomos, Sociedad Civil, por mencionar algunos, desmienten lo que él presume, dice: “Yo tengo otros datos” haciendo claro que también siendo necio se puede ser presumido.



Ya que andamos con definiciones de la RAE, tenemos que ver y analizar el escenario completo ya que hipócrita, se define “adj. Que actúa con hipocresía”, bueno entonces veamos hipocresía “Fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan.”; un ejemplo sería que mientras se afirma que se es austero y se viaja en un Jetta o un Tsuru y de un momento a otro 12 camionetas blindadas, que no es mala para la seguridad del Presidente, lo realmente malo es fingir algo contrario o cuando se mencionó antes de llegar a la presidencia en donde iba a vivir con su familia “Estamos pensando mejor en una casa cercana, no residencia, una casa normal de interés medio.” y al final se va a Palacio Nacional, nuevamente no tiene nada de malo que viva en los Pinos, en Palacio Nacional (que ya eran oficinas y un museo) lo malo es Mentir, ¿suena fuerte? Pues se siente peor que sea el Presidente quien lo diga. Pero no es contra el Presidente, es una radiografía de la administración completa por eso vamos al siguiente adjetivo.



Doble cara, dos personajes representativos en la 4t mencionaron ante los hechos vergonzosos que ocurrieron en la Ciudad de México el pasado viernes, el atentado contra el Secretario de Seguridad Ciudadana (por cierto muy buena reacción del gobierno de la CDMX en comunicación, detenciones y transparencia) en su cuenta de twitter “el narco actúa coordinado con la derecha golpista…” y la otra persona “los sicarios del narco son la contracara del sicariato mediático. Buscan desestabilizar a toda costa”.



Pero permítanme explicar el porqué de las cosas; el primero, el comentario es de Epigmenio Ibarra (periodista y productor) el que le hizo el documental a Andrés Manuel (ese donde se subió a una silla histórica para abrir una ventana), al que antes de entrar a la administración le perdonó el SAT cerca de 4 millones pesos de impuestos a su empresa productora, siguiendo su lógica lo de Guanajuato el 20 de junio de este año con los bloqueos y ataques a negocios en los municipios de Celaya, Salamanca, Villagrán, Cortázar y Juventino Rosas ¿Qué es? ¿También un ataque de la derecha golpista? ¿Es provocado por el Estado? ¿Es porque es un Estado gobernado por la oposición? ¿Por qué es el PAN?, o Jalisco que el 5 de junio vio disturbios donde el Gobierno Federal se deslindó ¿es el narco nuevamente aliado con los golpistas? ¿Es porque Gobierna el Partido Movimiento Ciudadano?, pero regresando a lo ocurrido en la CDMX¿ de quién es la culpa? ¿del Alcalde de MORENA en la Delegación Miguel Hidalgo Víctor Hugo Romo? ¿de la Jefa de Gobierno también de MORENA Claudia Sheinbaum? ¿No eran abrazos y no balazos? ¿Qué acaso no los acusaron con sus mamás, papás y abuelos? Eso es lo pésimo de un comentario tan falto de empatía, de solidaridad, de humanidad.



El segundo comentario es de John Ackerman (investigador) esposo de la Secretaria de la Función Pública, (los que recibieron una propiedad de regalo por parte del hoy Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard), los mismos que siendo profesores de la UNAM adquirieron de contado 5 propiedades, ese mismo que cuando se señala con datos la adquisición de sus bienes cuando menos “sospechosa” ataca a la libertad de expresión y ocupa a los medios para atacar a quienes lo señalan, bueno pues su tweet que pone a los periodistas como “sicarios” y parece olvidar que México es uno de los países más violentos para la prensa a nivel mundial, también me llama la atención lo de “buscan desestabilizar a toda costa”, pues retomaré lo ocurrido en Jalisco donde grupos Anarquistas hicieron desmanes en contra del Gobernador en Guadalajara aprovechando la desgracia de Giovani aunque a este último lo asesinaron en otro municipio, pero cuando es en la CDMX se respeta por los anarquistas pues prácticamente todo lo que tenga que ver con MORENA, oficinas de la Jefatura de Gobierno, Palacio Nacional, etc. Aunque debemos de recordar lo de las propiedades, él salió a decir y responsabilizar de su seguridad a los medios que lo exhibieron, pero sigue sin aclarar de donde salió el dinero para las propiedades, es decir que sólo se dedica a atacar a quienes los critican pero no a aclarar el por qué los critican; pero no se preocupen dice el Presidente “Que a los pobres no los secuestran” En el caso de John Ackerman los secuestradores la tienen más difícil y no porque sea muy pobre sino ¿en cuál de las 6 casas lo encuentran?