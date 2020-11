Entre fricciones y fracturas

Faltan poco más de seis meses para la realización del proceso electoral más grande en la historia de México y los pleitos, divisiones, fricciones, chantajes y amenazas circulan por todos los organismos políticos, sus posibles candidatos y probables alianzas.



Las fracturas son una guadaña que se mueve al compás de las decisiones que deberán tomarse en los días y semanas siguientes para la definición de los abanderados y de los partidos que habrán de acompañarlos.



Nadie está exento de este panorama sombrío que traería consigo deserciones, abandonos, cambios de camiseta y hasta apatía para apoyar a tal o cual candidatos, sin importar el partido que lo postule.



Las disputas se están convirtiendo algo muy duro, que sin importar los lazos que los unen amaga con reventar y sellar la suerte de unos y otros.



Morena, PAN, PRI, VERDE, PT, MC y PRD, son los príncipes partidos expuesto, sea por las diferencias entre los distintos aspirantes o por la negativa de algunos de ellos para afianzar una alianza que, consideran, no les beneficia.



La pretendida alianza de Morena con el Partido Verde y el PT está a punto de naufragar por las diferencias surgidas en torno a los candidatos en varios estados.



El Verde quiere a Ricardo Gallardo Cardona como candidato de la alianza en San Luis Potosí y Morena se niega y se arroga el derecho de postular candidato. En Sonora, el PT quiere a Ana Gabriela Guevara de candidata y no a Alfonso Durazo y en ese mismo estado Célida Teresa López, alcaldesa de Hermosillo aspira a ser nominada por Morena y no comulga con el abanderamiento de Durazo.



Guerrero es otra entidad con frente de batalla, ya que Morena tiene como favoritos para que uno de los dos sea candidato a Félix Salgado Macedonio y a Pablo Amílcar Sandoval, pero Luis Walton Aburto también la busca, mientras otros grupos pretenden que Adela Román, alcaldesa de Acapulco, sea la abanderada y el PT le planta cara a Morena con Beatriz Mojica, candidata derrotada en la pasada elección.



Pero San Luis Potosí se muestra como centro de disputa de grupos y aspirantes. El Verde y Morena resquebrajados y en el PAN se centra una fiera batalla entre Sonia Mendoza y Octavio Pedroza, quienes sostienen una añeja rivalidad, desde hace tiempo y se intensificó en 2015, cuando se afirma que Pedroza traicionó a Mendoza y se recrudeció en 2018. Hay un tercero en discordia, Xavier Nava, alcalde con licencia de la capital que aspira a ser quien salve de un rompimiento a los panistas.



Una amistad que parecía a prueba de cualquier situación es la que parece fracturarse entre el senador Samuel García y el diputado local Luis Donaldo Colosio Riojas, en pos de la candidatura del MC al gobierno de Nuevo León. Parecía que Samuel iría por el gobierno estatal y Colosio por la alcaldía de Monterrey, pero la dirigencia del partido se enfocó en hacer candidato a Colosio y ahora van a una contienda interna por encuesta.



En el mismo Nuevo León, priistas, panista y perredista fraguan una eventual alianza, pero el principal aspirante panista al gobierno del estado, Víctor Fuentes, quedaría al margen, por lo que se lanzó en contra de esta posibilidad, argumentando que los priistas siguen siendo los de siempre, por lo que pinta su raya con el PRI y con Morena.



Baja California es escenario de otro enfrentamiento entre militantes del mismo partido. El gobernador Jaime Bonilla y el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, quien aspira a sucederlo.



En Querétaro, un estado que parece pintado de azul, Acción Nacional vive la rebelión de algunos grupos que se oponen a que el senador Mauricio Kuri sea el candidato al gobierno estatal, aduciendo que no está afiliado.



En fin, las disputas se avivan en cada uno de los estados y de los partidos que competirán por los 15 gobiernos estatales, las 500 diputaciones federales y un cúmulo de alcaldías y Congresos locales en todo el país.



