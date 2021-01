La emergencia por Covid vive su peor momento. Está en fase de crecimiento descontrolado. Desde el 30 de diciembre ha habido cuatro días con más de mil fallecimientos. Este miércoles y jueves la cifra de nuevos contagios no bajó de 13 mil.



En ocho estados de la República los hospitales están a reventar; la ocupación oscila entre 74 y 88 por ciento. La cifra de muertos ya rebasó 131 mil. La llegada de vacunas genera esperanza, sí, pero su aplicación será un proceso largo y lento. Mientras, la economía de millones está en terapia intensiva, al borde del colapso mortal.



Va un solo ejemplo entre muchos… Restaurantes, merenderos, fondas y comederos, mueren de hambre. Confinamiento y semáforos rojos los ahorcan. La Cámara Nacional del gremio acusa la quiebra de 122 mil establecimientos en todo el país; 450 mil empleos directos se han esfumado; se temen más.

Sólo en el Valle de México han cerrado 13 mil 500 negocios. Son datos del INEGI. Los restauranteros lloran desesperados las consecuencias de la pandemia: ’¡Nos estamos extinguiendo; ¡Ya no podemos más!’; ¡Abrimos o morimos!’. Ruegan ayuda urgente. Piden pan y no les dan. Están entre la espada y la pared… como todos.