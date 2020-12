Entre políticos, virus y conspiraciones: historias ’bizarras’ que deja el COVID

Ciudad de México.14 diciembre 2020.-La pandemia de COVID-19 no es la única que recorre el mundo, dicen los escritores Alejandro Rosas y Julio Patán, quienes sostienen que la crisis sanitaria de 2020 llegó acompañada de numerosas situaciones absurdas protagonizadas por gobiernos y ciudadanos de los cinco continentes.



Un ejemplo es el hecho de que el estadounidense Donald Trump sugiriera ingerir cloro para combatir al COVID-19. Otro, que el brasileño Jair Bolsonaro y el británico Boris Johnson minimizaran la expansión del coronavirus y ambos terminaran contagiados. Y uno más, que el mexicano Andrés Manuel López Obrador tenga más de nueve meses negándose a usar cubrebocas, a pesar de que expertos y organismos internacionales recomiendan utilizarlo como método para frenar las cadenas de contagio.



Todos estos casos están incluidos en Pandemia bizarra, un tomo publicado por editorial Planeta, en el que Rosas y Patán recopilan 72 historias con el fin de señalar contradicciones y criticar fallas por parte de autoridades o ciudadanos, aunque su principal objetivo –subrayan– es hacer reír a sus lectores en estos tiempos de crisis.



’Es muy mexicano esto de reírse de la desgracia inmediatamente… Este libro es un reflejo defensivo a tanta pinche desgracia que nos rodea’, dice Patán.



La idea de escribir Pandemia bizarra nació cuando el COVID-19 ya se había extendido por el país. Junto con su editor, Gabriel Sandoval, ambos autores decidieron seguir sobre la línea de sus anteriores trabajos en conjunto, México bizarro 1 y México bizarro 2, y desde entonces iniciaron la selección de historias en las que resaltaran lo absurdo o inverosímil.



’En situaciones extremas, surgen cosas bizarras extremas. Aquí se combina de pronto algo que estamos viviendo en todo el mundo, aquí sí no hay para dónde se hacerse’, dice Rosas.



En su búsqueda entre lo publicado por la prensa en torno a la pandemia, ambos se toparon con historias como la de un alcalde peruano que quiso hacerse pasar por muerto para no ser detenido por la policía por haber burlado el confinamiento obligatorio, la de un grupo de monos que robó muestras médicas de un hospital en India, o bien, la de numerosos líderes religiosos que afirman que el COVID-19 cayó sobre la humanidad como un castigo divino de proporciones bíblicas.



Dentro del territorio nacional, los autores también encontraron varios casos que consideraron dignos de retomar.



Uno de ellos es el del senador Samuel García, del partido Movimiento Ciudadano (MC), quien decidió casarse en plena época de cuarentena a pesar de que las autoridades exhortaban a evitar fiestas y reuniones (a la fecha, el exhorto sigue). Otra historia es la de un habitante del Valle de México que decidió recoger y revender cubrebocas usados afuera de una estación del Metro, mientras que una más es la de aquellos defensores de la ‘teoría de la conspiración’ según la cual que la pandemia es aprovechada por médicos para robar a sus pacientes ’el líquido de las rodillas’.



Sin embargo, entre todos estos protagonistas mexicanos, un personaje recurrente en el libro es el propio presidente López Obrador, de quien Rosas y Patán resaltan las decisiones, frases y actitudes que ha tenido a lo largo de 2020.



Por ejemplo, los autores recuerdan cómo López Obrador minimizó la pandemia durante los primeros meses del año, advierten sobre su reticencia a usar cubrebocas –bajo el argumento de que el subsecretario Hugo López-Gatell dice que las mascarillas en realidad no protegen del virus– y critican que el primer mandatario se niegue a reconocer que mucha gente simplemente no hace caso a las medidas sanitarias.



’‘Yo confío en el pueblo bueno’, dice el presidente, pero el pueblo es irresponsable. ‘El pueblo se ha comportado muy bien…’, ¡no es cierto! No se ha comportado muy bien, porque ningún pueblo en el mundo se ha comportado’, señala Rosas.



Y con este contexto, ¿México seguirá sumando más historias ’bizarras’ a su colección después de nueve meses de pandemia? Ya sea debido a las autoridades o a los ciudadanos, los autores no dudan que aún habrá ’material de sobra’.



Seguro de esto, Patán incluso pronostica un tema que probablemente será motivo de polémica y generará expresiones de asombro, incredulidad o enojo, o una mezcla de todo lo anterior: ’Recuerden que todavía tenemos que distribuir las vacunas… Ahí pueden pasar cosas muy locochonas’.