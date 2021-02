Entre presagios de fracasos, rompimientos y derrotas, ’Va Por México’ amplía alianza

Discordantes, los informes y proyecciones sobre la alianza electoral PAN-PRI-PRD van desde una derrota apabullante frente a Morena y sus aliados, a un reposicionamiento que los llevaría a marcar el destino final de la 4T en el último tramo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.



Cualquiera que sea su destino, de sí arrebatan el poder a AMLO o no, las gráficas de los encuentros del blanquiazul Marko Cortés, con el tricolor Alejandro Moreno y el Chucho Zambrano reflejan una confianza y alegría digna de show hollywoodense.



Todos aparecen sonrientes y con el pulgar de su mano derecha hacia arriba en obvia muestra de un triunfo que todavía no llega, los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD muestran un ánimo inmejorable que contagia hasta sus opositores internos.



Pocos les auguran buen fin, pero lo cierto es que desde que iniciaron sus encuentros hacia fines del año anterior, y luego de acordar una primera camada de candidaturas comunes han ido creciendo.



Así, ayer el Consejo General del INE les ratificó una ampliación de la alianza ’Va por México’ a fin de que tengan candidatos comunes en 219 distritos de los 300 de mayoría que existen en el país a diputados federales.



Los tres partidos comenzaron con una alianza que incluía sólo 176 de los 300 distritos de mayoría, pero ahora suman otros 43 para sumar un total de 219 lo que representa el 73 por ciento de los distritos electorales del país.



Así, ahora el PRI designará no 60 candidatos, sino en 72 distritos; el PAN de 60 a 72, y el PRD, de 56 a 70.



Este adendum modifica y reasigna distritos en Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tlaxcala y Veracruz.



La extensión suma todos los distritos de Jalisco y Oaxaca.



Así en Jalisco 8 distritos son para el PAN, 6 para el PRI y 6 para el PRD. En Oaxaca el reparto será: 5 para el PRI, 3 para el PRD y 2 para el PAN.



En Chihuahua, el distrito 2 le queda al PRD y el 5 al PAN. En la Ciudad de México, el 4 y el 9 son para el PRD, el 15 para el PAN y el 22 para el PRI.



En el Estado de México los distritos 6 y 20 son para el PRD, el 15 y 40 para el PAN, y el 27, 33, 35 para el PRI.



En Puebla el distrito 5 pasa del PAN al PRD y el 9 del PRD al PAN; en Sonora el 3 del PRI al PAN y el 5 del PAN al PRI; en Tlaxcala el 2 pasó del PRI al PRD y el 3 del PRD al PRI. En Veracruz, el 11 y 16 van para el PRI.



La extensión de la alianza se realiza, dijeron, porque así lo han pedido los ciudadanos y las organizaciones en cada estado.



Acusa Velasco de agandalle a Monreal



La renuncia de la senadora Verónica Camino Farjat al Verde Ecologista y su adhesión a Morena, desató una minicrisis en la alianza legislativa del partido que comanda Manuel Velasco en la Cámara alta y el partido dominante que coordina ahí el zacatecano Ricardo Monreal.



Una vez aireado el nuevo chapulineo de la senadora que ganó la senaduría bajo las siglas del PRI al lado de Jorge Carlos Ramírez Marín, el ex gobernador chiapaneco acusó de ’agandalle’ y ’pirateo’ por parte de la coordinación legislativa de Morena.



Molesto, Velasco le recordó al partido de su amigo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la fracción del Verde en el Senado lo ha apoyado en todas sus reformas y nombramientos desde el 2018.



El ex gobernador consideró inaceptable que Morena, o sea Monreal, pida con una mano el apoyo del PVEM para la aprobación de reformas, mientras que, con la otra, golpea al grupo parlamentario del Verde robándole senadoras, violentando así el acuerdo político de respeto mutuo que debería honrarse en la Cámara alta.



Y lamentó la falta de compromiso hacia los aliados, al señalar que se deja al descubierto el verdadero rostro de la mezquindad en contra de quienes han apoyado a Morena en el Senado de la República.



Y advirtió que ciertamente la transformación del país no se logrará debilitando a los aliados, ni mucho menos subiéndose al pedestal de la soberbia.



Por eso hizo un enérgico llamado a la cordura y la madurez política para que los intereses electorales particulares o de grupo no terminen por imponerse en el Senado de la República, donde debe imperar el interés de todas y todos los mexicanos.



Enojadísimo Velasco con Monreal.



El zacatecano se congratula de la llegada de las vacunas



Mientras eso ocurría, el zacatecano, en un respiro dentro de sus encuentros y acuerdos con los suyos y los opositores, se dijo optimista porque hoy se está aplicando ya el plan -o la Estrategia- Nacional de Vacunación.



’La mayoría de senadores y senadoras respaldamos esta estrategia que ha llevado a cabo, que ha iniciado, el presidente de la República’, agregó.



Recordó que en Oaxaca, 333 municipios de alta marginación serán los pioneros en este proceso de la periferia al centro, lo que reitera y ratifica el alma social de este gobierno y su convicción profunda de atender a los sectores más vulnerables y más necesitados.



Dijo que en 1,081 centros de vacunación las brigadas en las que participan doctores, personal médico, de enfermería, voluntarios y militares -servidores de la nación- se hace realidad ya esta campaña.



’Me parece que lo que se está haciendo es encomiable, todos deberíamos respaldarlo porque la idea es que antes de que concluya el mes de abril pueda inmunizarse a casi 16 millones de adultos mayores para que se pueda disminuir la mortandad y se pueda ir recuperando nuestro proceso de salud’, señaló.



Se estima, dijo, que, con estas vacunas, se reduciría en un 80 por ciento la mortalidad.



’Por eso confiemos, no tengamos dudas, las vacunas están llegando y seguirán llegando de manera periódica.



’Hasta ahora, ayer se recibieron 870 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca y, ahora, están llevando a cabo el desembarque de casi 500 mil vacunas de Pfizer.



’Quiere decir que estas entregas serán ya periódicas, no se detendrán y tendremos esta posibilidad.



’Ya iniciamos el proceso de vacunación universal, tengamos confianza, no nos desesperemos, en esta segunda etapa de vacunación es importante mantener la calma, mantener el optimismo, mantener la paciencia. Se está haciendo lo correcto y debemos esperar hasta cuándo nos corresponda.



’Todos y todas serán vacunados y hago un exhorto para mantener la unidad en torno al Presidente de la República. Confiemos en la Estrategia Nacional de Vacunación, es por tu bien, es por el bien de todos. Atendamos todas las medidas sanitarias. Enhorabuena por México’, subrayó.



