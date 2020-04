’Entre todos saldremos adelante de la contingencia por el coronavirus’; Héctor Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores reiteró que su gobierno seguirá alineado a la estrategia impulsada por el gobierno de México para enfrentar la Fase 2 del COVID-19 (coronavirus).



Durante la transmisión en vivo a través de redes sociales, acompañado de los representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar) así como del delegado federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, el Ejecutivo estatal reiteró que en Guerrero, su gobierno está haciendo la parte que le corresponde.



Expresó su reconocimiento a todo el personal de salud, a los doctores, enfermeras y trabajadores del sector por el esfuerzo que están haciendo para atender a la población guerrerense y reiteró que este no es un asunto de competencia de liderazgos o representaciones, pues cada quien tiene que hacer la parte que les corresponde.



Astudillo Flores, llamó a cuidar a los adultos mayores e intensificar la higiene, lavarse las manos con agua con jabón en e indicó que "entre todos vamos a salir adelante, cuidemos a nuestra familia y estemos atentos a las comunicaciones que se emitan, quédense en su casa".



De igual forma, hizo un llamado a la población a atender las nuevas medidas que se adoptarán a través del programa federal "Sana Distancia", ya que así lo requiere al entrar la Fase 2, al tiempo que aclaró, aun cuando las playas en Guerrero no están cerradas, recomendó a la población no asistir.



En su exposición, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, refirió que en el país se tenían confirmados hasta el 23 de marzo, 367 casos positivos, mientras que en el estado tienen registro de 19 casos negativos, 9 sospechosos y 5 confirmados, destacando que no hay hospitalizados.



Detalló que en la entidad, el laboratorio estatal de Salud Pública es el único autorizado para hacer pruebas del COVID-19, las cuales son gratuitas.



Además, Guerrero se sumó a la Jornada Nacional de Sana Distancia que consiste en las recomendaciones y acciones generales que toda la población puede llevar a cabo.



Incluye un lavado de manos constante, utilizar el estornudo de etiqueta, el saludo a distancia para evitar el contacto físico y mantenerse en casa el mayor tiempo posible.



Hay vigilancia sanitaria en los hospitales, aeropuertos, puertos marítimos y terminales de autobuses.



El comandante de la Novena Región Militar, Juan Manuel Rico Gámez, informó que la Secretaría de la Defensa Nacional activó en su fase preventiva el Plan DN-III, además en Guerrero tienen listos los hospitales para atender a la población y están preparados para el traslado de medicamentos, además van a mantener contacto con las autoridades municipales y de salud.



A su vez, el comandante de la Octava Región Naval, Francisco Limas López, indicó que la Secretaria de Marina activó el Plan Marina en su fase preventiva, por lo que estarán coordinados con las instituciones de los tres órdenes de gobierno para atender a las personas en el hospital naval de Acapulco.



Mientras que el delegado federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, dió a conocer que los programas federales no serán suspendidos, pero adoptarán las medidas necesarias durante los operativos de pago



para evitar contagios.



Agregó que será el jueves 26 de marzo cuando inicie de manera dosificada el pago de adultos mayores, quienes recibirán dos bimestres y las personas con discapacidad un bimestre.



Pidió que se respete la programación y evitar acudir si se sienten mal.