Entrega Adela Román beneficios del programa Bienestar en la Vivienda en Tres Palos; ’usted sí cumple’, le dicen acapulqueños

Con el firme compromiso de apoyar a los que menos tienen, la presidenta municipal Adela Román Ocampo entregó paquetes de láminas galvanizadas y tinacos para almacenas agua, apoyos del programa Bienestar en la Vivienda que recibieron habitantes de comunidades rurales en el poblado de Tres Palos.



En la cancha techada de la comunidad, la alcaldesa Román Ocampo reiteró el compromiso de su gobierno y destacó que replica la política del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, haciendo llegar los apoyos a todos los rincones de Acapulco, beneficiando a aquellos que han sido olvidados por gobiernos anteriores.



"Este es un gobierno comprometido con la gente, es un gobierno que está haciendo grandes esfuerzos y no se olvida de las políticas públicas de carácter social, políticas inclusivas, en donde hemos privilegiado, desde que llegamos, a los que menos tienen, siguiendo los lineamientos de nuestro presidente. Estar aquí con ustedes a mí me causa un gran gusto porque sé que estamos entregando apoyos a quienes verdaderamente lo necesitan", subrayó la primera autoridad del municipio.



En su intervención, el director de Fortalecimiento Municipal, Rodrigo Ramírez Olmedo, señaló que a pesar de las adversidades económicas y por la pandemia del COVID-19, el Gobierno de Acapulco ha apoyado a los sectores más vulnerables y, ejemplo de ello, es esta entrega de láminas y tinacos en beneficio de más de 5 mil familias, programa que lleva un 90 por ciento de avance.



Los beneficiarios de este programa coincidieron en que este tipo de apoyos contribuye a su economía, ya que se ahorran más de mil pesos y ese dinero lo destinan a otras necesidades, por ello agradecieron a la alcaldesa por este beneficio.



La señora María del Rosario Romero Lorenzo fue una de las beneficiadas y agradeció a la presidenta municipal el apoyo, ’porque ahora, con la contingencia, nos estuvieron apoyando con los comedores, creo que muchas de aquí fueron beneficiadas con el comedor y nos dijeron: volveremos, no se acabó... y aquí está, no fueron palabras, fueron hechos".



Mientras que Sheila Marina Arizmendi destacó que el programa ’es muy importante para nosotros, porque es una ayuda más que nos dan para nuestras viviendas, nos dan un apoyo y ese dinero que íbamos a invertir, lo podemos ocupar para otras cosas. Muchas gracias por este gran apoyo que nos mandó y que siga apoyando a más gente para sus viviendas’.



Wendy Arizmendi Aguilera, otra de las beneficiarias, también se dijo agradecida por el apoyo recibido. Bendiciones a los que hacen esto, es una ayuda muy grande, ya eso lo ocuparemos para otra cosa, es muy buena la ayuda. Muchas gracias por este apoyo".



En el evento estuvieron presentes el secretario General del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez; la presidenta del DIF Acapulco, Adriana Román Ocampo; la secretaria de Desarrollo Social, Milly Janeth Ramírez Olmedo, y demás funcionarios municipales.