Entrega Adela Román obras integrales que transforman Acapulco

La presidenta municipal Adela Román Ocampo inauguró este domingo la pavimentación de dos calles, en las colonias La Zanja y Ampliación Llano Largo, obras que transforman el entorno y generan plusvalía en beneficio de los acapulqueños.



’Soy una mujer que cumple sus promesas de campaña, me felicito de venir a inaugurar una obra completa donde se tomaron en cuenta todos los indicadores que una obra de esta naturaleza debe de acatar y cumplir’, sostuvo la alcaldesa en su mensaje al inaugurar la pavimentación de 127 metros lineales de concreto hidráulico de la calle Santa Isabel en la colonia La Zanja del poblado de La Poza.



La primera autoridad municipal indicó que, a pesar de contar con un presupuesto raquítico y ante la problemática que se enfrenta por la pandemia del Coronavirus, su gobierno ha dado seguimiento a muchas peticiones de la ciudadanía, sin embargo, no es posible dar respuesta a todas las necesidades que hay en Acapulco. Al respecto, hizo hincapié en los resultados obtenidos gracias a pagos de predial realizados a inicios del año e instó a los ciudadanos a cumplir con sus contribuciones al Ayuntamiento, impuestos se reflejan en este tipo de obras.



En nombre de los habitantes, la comisaria municipal del poblado de La Poza, Marisela Arroyo Zagal; el comisariado ejidal, Moisés Ozuna Cortés y el representante del restaurante Baikiki, Daniel Maldonado Ramos agradecieron a la alcaldesa Román Ocampo por la entrega de esta obra que incluye una tubería sanitaria, una de agua potable y otra de drenaje pluvial.



Más tarde y sin descuidar la sana distancia, la presidenta municipal se trasladó a la colonia Ampliación de Llano Largo, donde inauguró 97 metros lineales de la calle Jesús Cruz Chopín e hizo posible el anhelo de los pobladores, quienes expresaron no haber recibido respuesta a sus peticiones desde administraciones pasadas.



En esta entrega, la alcaldesa se comprometió a gestionar más obras en beneficio de la comunidad y zonas aledañas, como la construcción de otra planta tratadora de aguas residuales; además de aprovechar la ampliación de la calle para construir un puente vehicular que evite la caída personas y autos a canales de aguas negras.



’Esto es un sueño hecho realidad, y esperamos que se nos haga realidad otro sueño con la construcción del puente vehicular, agradeció en nombre de todos los habitantes la gestora social y representante del comité de la obra de pavimentación, Ana Lilia Cruz Sánchez, en presencia del comisario municipal Domitilo García Carmen y el comisario ejidal del poblado de Llano Largo, Ángel Guinto Ruiz.



En ambos eventos acompañaron a la presidenta municipal el secretario General Ernesto Manzano Rodríguez, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Armando Javier Salinas; la regidora Alva Patricia Batani Giles, el director del Registro Público Municipal, Uriel Leal Ramírez, entre otros funcionarios municipales.