Entrega Arturo Herrera proyecto de presupuesto del tercer año de AMLO

Con proyecciones de un gasto sobre los 6.5 billones de pesos para 2021, el presupuesto de Ingresos no prevé aumento ni creación de impuestos, pero sí ’adecuaciones’ a los existentes; un endeudamiento ’prudente y responsable’, y, en el de Egresos: un gasto ’responsable a favor de la estabilidad macroeconómica’, que contempla aumentos en gasto de Turismo, Sedatu, Defensa, Salud y Seguridad, en ese orden.



En ninguna parte del proyecto se habla ni sugiere, ni disminuir ni retrasar el gasto en las obras del presidente Andrés Manuel López Obrador: Aeropuerto de Santa Lucía, Tren Maya ni refinería de Dos Bocas o de contener el flujo de miles de millones de pesos en el rescate de Pemex, considerado en México y en el mundo entero no sólo ’un barril sin fondo’, sino como una empresa quebrada y sin futuro.



Y, de entrada, bajan los presupuestos en las secretarías del Trabajo (pese a que la pandemia repercutirá en el mayor desempleo nunca antes visto en México), Hacienda, Presidencia, Relaciones Exteriores y Función Pública, aunque en esta última dependencia la caída es como de risa al parecer para no tocar a doña Irma Eréndira Sandoval de Ackerman (¿o es al revés: John Ackerman de Sandoval?).



El texto de los proyectos del Paquete Económico está repleto de buenos deseos, como el de operar los recursos fiscales con ’un aumento de eficiencia’, y ’efectividad’ del gasto, ’blindando la red social de protección’.



¿Qué entenderán por eficiencia, efectividad y blindar?



En un cuadro comparativo adicional se informa que la Secretaría de Turismo que en el inconcluso aún 2020 tuvo un presupuesto de 5 mil 207 millones de pesos tendría el próximo año 38 mil 613 millones de pesos, es decir un 641.5 por ciento más.



Bien, porque de ese sector depende la captación mayor de ingresos para México.



Le sigue Sedatu, que de 11 mil 314 millones sube a 16 mil 625 para aumentar en 46.9 por ciento su gasto. En esa línea está la Secretaría de la Defensa, que de 97 mil 254 millones de pesos sube a 112 mil 557 millones, es decir, un 15.7 por ciento y Salud en cuarto lugar, que de 133 mil 246 millones sube a 145 mil 416 millones, mientras Seguridad aumenta de 62 mil 214 millones a 63 mil 441 millones, o sea, 2 por ciento.



En contraparte, la Secretaría del Trabajo, de 29 mil 850 millones baja a 23 mil 800 para perder 20.3 por ciento y Hacienda, disminuye de 24 mil 468 millones de pesos a 20 mil 228 es decir, un 17.3 por ciento.



La Presidencia, de 950 millones disminuye a 805 millones, un 15.3 por ciento y Relaciones Exteriores baja de 9 mil millones a 8 mil 121 millones con una pérdida de 10 por ciento y la Función Pública, de 1 mil 511 millones baja a 1 mil 389 millones para perder 8.1 por ciento.



Hace una semana, el secretario de Hacienda Arturo Herrera, dijo que el Paquete Económico 2021 no tendría ya ‘amortiguadores’ del gasto, ya que AMLO echó mano de ellos para enfrentar los efectos de la pandemia.



’Los guardaditos (estaban) por todos lados, fundamentalmente en fideicomisos’, explicó en un encuentro con diputados de Morena.



Ayer, al entregar a la Cámara de Diputados el proyecto de los presupuestos de Ingresos y Egresos, Herrera dijo que este Paquete Económico 2021 daría prioridad a tres objetivos de política pública:



¬ Ampliar y fortalecer las capacidades del sistema de salud, particularmente los servicios orientados a la atención de los grupos en situación de vulnerabilidad.



¬ Promover una reactivación rápida y sostenida del empleo y de la actividad económica, y – Continuar reduciendo la desigualdad y sentando las bases para un desarrollo equilibrado y vigoroso en el largo plazo.



Sin embargo, como lo apuntamos al inicio, los aumentos presupuestales van a Turismo, Sedatu, Defensa y Salud, en cuarto lugar.



Entre las prioridades no está la SCT que es tradicionalmente el área que a través de obras y rehabilitación de infraestructura, crea más empleo.



En fin, ya veremos.



Inició la glosa



Y mientras en San Lázaro corría la entrega del proyecto de Presupuesto, en el Senado se iniciaba la Glosa del Segundo Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Y comenzó con el debate del sector de Relaciones Exteriores, donde el senador y diplomático Héctor Vasconcelos, en su calidad de presidente de la comisión del ramo, consideró que la crisis económica internacional que repercute en un momento difícil en lo nacional, ha puesto en jaque, también, a la diplomacia mexicana.



’Pienso que para el tercer año de esta administración, sería deseable, acaso indispensable, la asignación de mayores recursos a nuestra red consular y, en general, a este sector del que representa nuestra presencia en el mundo’.



La oposición PAN, PRI, PRD y MC cuestionó los logros internacionales del gobierno de la 4T, y acusó al presidente López Obrador de haber delegado sus responsabilidades en el exterior en los hombros del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.



Vasconcelos dijo que independientemente de que AMLO no viaje, México ha reforzado su presencia en foros como el del cambio climático, la paridad de género, los derechos humanos y en la cooperación internacional.



Pero, a contrapelo de otros dentro de Morena, dijo:



’El concepto de hacer más con menos es, en efecto, loable, pero no siempre es realista. Operar en países que suelen encontrarse entre los más onerosos del mundo requiere de recursos suficientes. Asumiendo que nuestros representantes en el exterior comparten los ideales de austeridad republicana y honestidad, nuestra acción en el exterior debe ser vista, como en el caso de la educación, más como una inversión que un dispendio’.



Es decir: ’¡no recorten el presupuesto en esta área, por favor!’.



Inician trabajos de reforma judicial



En el Senado, con la intervención de Ricardo Monreal y la asistencia de representantes del sector, y de coordinadores parlamentarios, arrancó la Mesa de Trabajo para la reforma al Poder Judicial.



Ahí estuvieron Felipe Borrego Estrada, por Gobernación y Elba Arjona, por la Consejería Jurídica.



Dante Delgado, líder del MC; Miguel Ángel Mancera, por PRD; Guadalupe Murguía y Damián Zepeda, por el PAN; Raúl Bolaños Cacho, por el Verde; Miguel Ángel Lucero, por el PT; Sylvana Beltrones, por el PRI y Sasil de León, por el PES.



Con ellos, arrancó el análisis de la reforma del Poder Judicial que, afirmó, es una propuesta del propio Poder Judicial de la Federación.



’Es época de transformaciones, en todos los órganos del Estado, de dejar atrás vicios y lastres que tanto han dañado a nuestro país, para que la sociedad crea y tenga confianza en sus instituciones.



’En el Senado mexicano estamos decididos a cumplir con un programa trazado desde el inicio de esta Legislatura, transformar la justicia en este país y por eso estamos reunidos el día de hoy, para comenzar el estudio de la primera etapa de este proceso de cambio’, indicó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.



Consideró que en este empeño, ’debemos actualizar las estructuras y en paralelo, desterrar vicios y mentalidades anacrónicas de los juzgadores, de magistrados, de secretarios y demás operadores de justicia’.



Ojalá, diría el de a pie.



