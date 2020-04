Entrega de despensas no resolverá crisis de empleo y económica en CDMX

La entrega de despensas de manera discrecional y con claros tintes electorales no resolverá la crisis laboral y económica en la que ya se encuentra la capital del país, afirmó Andrés Atayde Rubiolo, Presidente de Acción Nacional en la Ciudad de México.



Tras la pérdida de casi 57 mil empleos formales en el mes de marzo y sin contar el comercio informal, Atayde Rubiolo señaló que a nadie sorprende que en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19, el gobierno local intente sacar raja política y electoral anunciando un programa de entrega de despensas.



’El programa estrella que el gobierno anunció consiste sí, nada sorpresivo, en entregar despensas a muchas familias y nosotros no estamos en contra de ello persé en contra de la entrega de despensas; lo han hecho todos los gobiernos de todos los colores, aquí el problema es como siempre la discrecionalidad y por supuesto el objeto, todo parece indicar que este programa de entrega de despensas tiene un criterio meramente electoral y están buscando sea el programa emblema no solamente del Gobierno de la Ciudad de México como tal sino más bien de la fuerza política, del partido político al cual representa.’



Afirmó que el Gobierno de la ciudad solo sigue la línea de su homólogo Federal que se niega a implementar un programa de rescate económico que favorezca al sector productivo y el generador de empleo.



’De parte del Gobierno Federal sigue sin haber un programa de rescate económico que ayude a las micro, pequeñas y medianas empresas y por supuesto el Gobierno de la Ciudad de México no puede diferenciarse, esa es la instrucción, por eso el gobierno de la Ciudad de México tampoco ha presentado un Programa de Rescate Económico que ayude a proteger lo más importante: el empleo’.



Atayde Rubiolo dijo que ’si este es el Plan de Rescate que tiene el Gobierno de la Ciudad para ayudar a la economía de las familias, de todas y todos de los que vivimos aquí pues vaya suerte en la que nos encontramos y seguramente la crisis económica se seguirá agudizando’.