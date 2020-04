Entrega de insumos y equipamiento de protección a personal médico del Edoméx de manera igualitaria y acorde a protocolos internacionales

Señala que la entrega de insumos sigue haciéndose en tiempo y forma, según las recomendaciones de la OMS para garantizar la seguridad de los trabajadores del sector salud.

•Puntualiza la Dirección de Administración del ISEM que no cuenta con registro del Sindicato Estatal de Servicios de Salud del Estado de México.



Toluca, Estado de México, 28 de abril de 2020. El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud, informa que el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) remitió a la autoridad correspondiente las constancias debidamente certificadas que comprueban la entrega de insumos a todo el personal médico que labora en este organismo, con el objetivo de garantizar que realice su trabajo de forma segura ante la emergencia sanitaria por COVID-19.



Esto en referencia al juicio de amparo 329/2020-I, promovido por el Sindicato Estatal de Servicios de Salud del Estado de México, a lo cual, la Secretaría de Salud detalla que el otorgamiento de los materiales e insumos se lleva a cabo de acuerdo con los protocolos internacionales establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sin distinción del gremio sindical al que puedan o pertenecer o no, los médicos y enfermeras.



Asimismo, se remitieron las constancias certificadas que comprueban la entrega de insumos a todo el personal médico que labora en el ISEM, de acuerdo al nivel de atención que brinden y sin distinción alguna.



La dependencia estatal también informa que la Dirección de Administración del ISEM no cuenta con registro del Sindicato Estatal de Servicios de Salud del Estado de México, siendo la única organización gremial reconocida legalmente, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud con sus diversas secciones en la entidad.



De igual manera, agrega que ni el ISEM ni la Secretaría de Salud de la entidad se han hecho acreedores a medidas de apremio o multas, toda vez que ha cumplido en tiempo y forma con la entrega de insumos.