Entrega de reconocimientos del Club Primera Plana

EL MEJOR RECONOCIMIENTO, Y EL MÁS VALIOSO, indudablemente es aquel que se hace, o en su caso se entrega entre pares, entre iguales. Y ése es precisamente el que cada año entrega el Club Primera Plana, la organización de periodistas más longeva del país, y lo que es mejor, la de mayor prestigio de las que existen en el territorio mexicano, en un evento que realiza en la Ciudad de México y al que asisten comunicadores de todo México. El Reconocimiento es a la Trayectoria Periodística.

Así se ha realizado desde hace muchos años, sin embargo, dado la crisis sanitaria que generó la pandemia del coronavirus, dicha entrega se realizará en los estados, para evitar precisamente la aglomeración de personas y con ello la propagación del virus. En el caso de Guerrero, la entrega se realizará este 15 de octubre, a las 13 horas, en el Palacio de la Cultura, en Chilpancingo, capital del estado. Chilpancingo, como todos saben, fue sede del Primer Congreso de Anáhuac, y Primera Capital de la América Septentrional, decretada por el Generalísimo Don José María Morelos y Pavón.

Por supuesto, la entrega de Reconocimientos a la Trayectoria Periodística se realizará bajo todas las medidas de prevención y seguridad sanitarias decretadas por el Gobierno federal y el Gobierno del estado que encabeza el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien por cierto rendió este martes su quinto Informe de Gobierno de manera virtual ante el Congreso del estado.

Hay que decir que desde hace varios años, diversos periodistas del estado han recibido este Reconocimiento por parte del Club Primera Plana, precisamente en reconocimiento a su labor en el ejercicio de la actividad periodística. Son, como los que esta vez reciben el galardón, periodistas de gran valía, igual que muchos otros, y que en su momento, ni duda cabe, lo recibirán.

En vida, hermano, en vida, dijo el poeta, para referirse a que las cosas deben hacerse precisamente en vida. Para que los reconocimientos, las palabras de aliento, o simplemente un buen gesto hacia las personas se les haga cuando aún viven. Y es que de nada sirven los homenajes póstumos, las palabras y todo aquello que da reconocimiento cuando la persona a los que están dedicados ya no puede escucharlo o ya no existe.

Ése pues, es el valor que también tiene el Reconocimiento a la Trayectoria Periodística que entrega cada año el Club Primera Plana, que dirige el Maestro en Periodismo José Luis Uribe Ortega, junto con una pléyade de periodistas que han hecho historia en el país.

Cabe decir que la ceremonia de entrega de Reconocimientos a 16 periodistas del estado, con 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años de ejercicio periodístico la encabezará precisamente el Presidente del Club Primera Plana, de manera virtual, quien desde la capital del país hará el pase de lista de los galardonados.

En esta ocasión, los galardonados son Lizeth López Curiel, de Radio y Televisión de Guerrero; Reemberto Valdez Vilchis, de El Sol de Chilpancingo; Antonio Gómez Castrejón, de Central de Noticias Taxco; Karla Galarce Sosa, de Quadratin Guerrero; Jesús Lépez Ochoa, del Portal www. Enterado.com; Juan José Belmonte Torres, del Portal Acapulco News; Francisco Javier Pérez, del Portal Guerrero Habla www.com; José Guadalupe Prieto Caracheo, del No que no?; Mario Raúl Hernández García, de Redes del Sur; Juanita Lobato Castrejón, de Síntesis de Acapulco; Francisco de Vaca Garduño, de Vértice de Chilpancingo; Rafael Molina Alonso, de Diario de Objetivo; Miguel Ángel Mata Mata, de Síntesis de Guerrero; José Arturo Mundo Catalán, de Tv Canal 25 Tixtla; José Luis González Cuevas, del No que no?, y Alfredo Guzmán Espinosa, periodista Independiente.

La entrega, como hemos dicho, es entre pares, es decir, entre periodistas, que así se reconocen mutuamente, por el trabajo social que realizan y han realizado durante muchos, muchos años. El evento se realizará de manera simultánea en todo el país.

Al respecto, el Presidente del Club Primera Plana, el Maestro José Luis Uribe Ortega, dijo: ’los reconocimientos en su XXVIII edición, ’son entregados entre pares, es decir, de periodistas a periodistas, con el fin de manifestar, además, la solidaridad y el espíritu de unidad que existe en el gremio en tiempos críticos de epidemia sanitaria, y su finalidad es dignificar el ejercicio de esta riesgosa y noble profesión’.

Por supuesto, están invitados todos los periodistas del estado, y están también invitadas las autoridades de los tres niveles de gobierno.

