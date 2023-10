Entrega Delfina Gómez basificaciones al magisterio mexiquense

TLALNEPANTLA, Estado de México.- La participación de las maestras y los maestros es fundamental, no sólo para impartir conocimiento a niñas, niños y adolescentes, sino para transformar conciencias, subrayó la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, al realizar la entrega de mil 539 basificaciones del Subsistema Educativo Federalizado 2023 a los docentes.



’Siéntanse orgullosos, esto no es un regalo, esto no es un acto de buena voluntad, es un acto de justicia que ya merecían ustedes’, recalcó.



Durante la ceremonia realizada en el Centro Cultural de la Sección 36 Valle de México, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), destacó el interés del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por mejorar las condiciones laborales del magisterio.



Porque sin duda alguna, además atender la infraestructura educativa, los materiales, planes y programas, las becas para los estudiantes, sin duda alguna, decía el Presidente, la prioridad y lo principal, son nuestras maestras y maestros.



’Esta basificación no es producto de un día a otro, sino de muchas semanas de ver cómo se puede agilizar el pago, de dónde se saca el recurso, porque hablar de casi un millón de maestros, quiere decir que ese millón cuántos años estuvieron esperando pacientemente y con muchas limitaciones, yo diría que hasta tenían que pagar por trabajar, pero algo que los motivaba era esa vocación’, manifestó.



La Mandataria estatal afirmó que ’por eso es uno de los factores que toma muy en cuenta nuestro Presidente y por el que se decide a hacer este trabajo de basificación y también de dignificación’.



La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez resaltó la participación e impulso que dieron los líderes sindicales en este proceso y acto de justicia en beneficio de los docentes, principalmente del Estado de México pues, señaló, las maestras y los maestros son fundamentales, porque abren una ventana de oportunidades para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.



La Gobernadora del Estado de México instó a las autoridades correspondientes a que no limiten el derecho de uso de los libros de texto gratuitos, que son materiales producto del trabajo y del esfuerzo de los maestros.



Por su parte, Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, indicó que la entrega de estos más de mil 500 nombramientos, se otorgan a docentes por sus méritos, vocación, convicción profesional y capacidad magisterial, quienes ahora tendrán estabilidad y certeza laboral, al incorporarse al sistema educativo más grande del país por su matrícula, calidad, preparación y entrega de sus docentes.



Durante su intervención, Alfonso Cepeda Salas, Secretario General del SNTE, señaló que uno de los primeros planteamientos que el sector magisterial realizó con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue el tema de la basificación de docentes que se encontraban como maestros interinos, por honorarios y compensación, situación que no les permitía contar con derechos y seguridad social.



Al respecto, dijo, este compromiso se ha cumplido a cabalidad, logrando la basificación de más de 950 mil maestros, acto que calificó como histórico y de justicia laboral.



En tanto, Adela Piña Bernal, titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), destacó que a un mes de gestión estatal, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez ha comenzado con la basificación de miles de maestros mexiquenses, por lo cual recordó que ya se han entregado 600 nombramientos definitivos que se suman a los mil 539 entregados en esta ocasión, lo que suma 2 mil 139 docentes basificados.



A través del trabajo en conjunto entre los distintos órdenes de gobierno, sindicatos y autoridades educativas, es que ahora se garantiza la estabilidad laboral que necesitan y merecen quienes forman a las nuevas y futuras generaciones.



Al evento asistieron Oscar Flores Jiménez, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP; Marco Antonio Rodríguez Hurtado, Presidente Municipal de Tlalnepantla; Mónica Granillo Velazco, Diputada local; y Magdaleno Reyes Ángeles, Director General de Servicios Educativos Integrados al Estado de México.



Así como Rigoberto Vargas Cervantes y Eliud Terrazas Ceballos, Secretarios Generales de las Secciones 36 y 17 del SNTE, respectivamente.