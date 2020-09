Entrega el gobernador Astudillo apoyos a más de 850 familias de Petatlán afectadas por la tormenta ’Hernán’

"Todo el apoyo para el pueblo de Petatlán. No están solos, por eso estoy aquí", señaló el gobernador Héctor Astudillo Flores durante la entrega de apoyos económicos a las más de 850 familias que sufrieron daños en su patrimonio a consecuencia del paso de la Tormenta Tropical Hernán por la Costa Grande.



En compañía de autoridades civiles y militares, Astudillo Flores externó su preocupación ante la situación que vivieron los cientos de familias que tuvieron algún tipo de daño en su patrimonio. Por ello dijo que se seguirá impulsando el apoyo directo a los afectados.



"Para mí es una obligación moral ayudarles, porque son ustedes doblemente afectados. Primero el Covid-19 y luego viene la lluvia, se mete el agua a las casas, llenas de lodo, se echa a perder la cama, la estufa, el colchón, el refrigerador, el radio; se lleva la ropa, los zapatos y anímicamente claro que pega", expresó.



Explicó que de manera simultánea se entregaron apoyos en 18 puntos distintos, además de que anunció que se encuentra en comunicación con la federación para atender el tema de las Declaratorias de Emergencia y de Desastre correspondientes.



"Lo que les estamos dando no es mucho, pero servirá para comprar un colchón, para que se compren alguna ropa, para que se compren una estufa. Para que tengan ustedes algo de parte del gobierno del estado", dijo.



En cuanto al tema del agua potable anunció que en cinco días quedará resuelto el abasto, pues de cinco fuentes de captación, tres ya se encuentran restauradas. Asimismo, destacó la participación en las tareas de auxilio y apoyo a la población por parte de las autoridades militares.



Durante su participación, el alcalde Esteban Cárdenas Santana refrendó su respeto y agradecimiento al gobernador por el apoyo que ha otorgado a ese municipio. "Agradezco con sencillez y humildad a aquellos que participaron y colaboraron para evitar sufrir mayores estragos", señaló.



A nombre de los pobladores, el señor Miguel Ángel Gutiérrez Ríos destacó la sensibilidad del gobernador para poder ayudar en los momentos difíciles.



"Gracias por meterse al lodo y visitar casa por casa, de toda la gente que está aquí. Esta gente que necesita la ayuda y que a usted no le importó enlodarse los zapatos, los calcetines, hasta el pantalón. Mucha gente que está aquí perdió todo, muchos perdimos un poco menos. Pero aquí estamos, con la ayuda de usted y agradeciendo de corazón", dijo.



Acompañaron al gobernador el titular de Secretaría de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo; el jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca; el director de Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg), Arturo Palma Carro, entre otros.