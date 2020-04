Entrega Evodio apoyos alimentarios e higiénicos a sectores afectados por Covid19

Desde el pasado fin de semana el dirigente del Frente Amplio Democrático Guerrerense (FADG), Evodio Velázquez, junto con la diputada local perredista Perla Edith Martínez, ha realizado la entrega de miles de despensas a integrantes de grupos afectados económicamente por el COVID19, como los llamados ’viene viene’, adultos mayores, prestadores de servicios turísticos, comerciantes, lavadores de carros, músicos y una asociación de payasos.



El exalcalde porteño también hizo el llamado a los políticos guerrerenses a no esconderse durante esta pandemia y dar la cara a la ciudadanía que necesita de su apoyo; precisó que estas acciones no tienen sello político, ’no son tiempos de partidos ni de banderas, son tiempos de unidad, solidaridad e invito a todos los que hacemos política a que salgamos a ayudar y a poner nuestro granito de arena.’



’Por qué cuando vienen las campañas electorales sí, y por qué hoy que la gente necesita no lo pueden hacer de manera respetuosa y responsable.’



Agregó que para entregar estos insumos el FADG, que agrupa a varios alcaldes, diputados, síndicos y regidores, decidió hacer una colecta; ’hasta donde nos alcancen estos recursos vamos a estar recorriendo algunos municipios que tienen carencias, apoyando con el tema alimentario. No podemos llegar a todos, pero a dónde más podamos lo vamos a hacer.’



Sobre la crisis que está provocando el COVID19, ante la parálisis del flujo económico, Evodio Velázquez criticó la forma de actuar del gobierno federal y municipal en Acapulco; ’la gente no tiene que comer, tú le pides que esté en su casa pero de qué van a vivir, se les tiene que garantizar el alimento para sus familias. Quédate en tu casa pero quítale preocupaciones, quítale el pago de servicios; a mí me hubiese gustado que el presidente de la república anunciara la condonación por dos meses del pago de la luz, pero no.’



Sobre el comentario del Ejecutivo federal sobre que esta pandemia le cae ’como anillo al dedo’, precisó que este fue un comentario desafortunado, ’no son tiempos de pleito ni de oposición, pero invito a tener cuidado con lo que se dice, es lamentable, pero hay que sumar y respetar.’