Entrega GEM boletas y certificados escolares de educación básica de manera electrónica

• Informa que la boleta y/o certificado no serán indispensables para realizar los trámites de inscripción y/o reinscripción al siguiente ciclo escolar, 2020-2021.



• Favorece con esta medida a cerca de 3.3 millones de alumnos.



Toluca, Estado de México, .- Como parte de las acciones implementadas por el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, para mantener la salud de la comunidad escolar, la Secretaría de Educación entregará a los alumnos de educación básica su boleta de calificaciones y/o certificado de conclusión de estudios de manera electrónica.



El Secretario de Educación, Alejandro Fernández Campillo, refirió que a partir de este jueves 18 de junio, los directores de las escuelas del Estado de México estarán entregando a los padres de familia o tutores, las boletas de calificaciones y/o los certificados de estudios a los cerca de 3.3 millones de estudiantes inscritos en el ciclo escolar 2019-2020, de los subsistemas estatal y federalizado, de escuelas públicas y privadas, de manera electrónica, ya sea por correo electrónico, WhatsApp o algún otro medio digital.



Es importante mencionar que la expedición de las boletas de calificaciones y/o certificados de estudios es gratuita, por lo que su trámite no genera costo alguno ni debe condicionarse su entrega. En caso de que se presente alguna anomalía, reportarla al correo electrónico [email protected]



Asimismo, reitera que estos documentos no serán indispensables para realizar los trámites de inscripción y/o reinscripción al siguiente ciclo escolar, 2020-2021.



Cabe destacar que para aquellos padres de familia o tutores que no dispongan de medios de comunicación electrónica, la entrega de la boleta de calificaciones y/o certificado de estudios será de manera física en sus escuelas, una vez que se regrese a clases presenciales, siempre y cuando el semáforo epidemiológico esté en verde.



Finalmente, recuerda a los padres de familia o tutores que las inscripciones y reinscripciones para el ciclo escolar 2020-2021 en educación básica se realizarán los días 6 y 7 de agosto.