Entrega Gobierno Municipal de Acapulco 600 focos ahorradores en el Fovissste

Con el programa ’Acapulco Brilla: Ilumina tu calle, espacios seguros para todas y todos’, el Gobierno Municipal apoya la economía familiar y genera una mejor percepción de seguridad entre los acapulqueños, con la entrega de paquetes de focos con tecnología led.



La alcaldesa Adela Román Ocampo encabezó este martes otra entrega de bombillas que reducen el consumo de energía eléctrica y son amigables con el medio ambiente, en la Unidad Habitacional ’Vicente Guerrero’ del Fovissste que se localiza en Vista Alegre, donde vecinos reconocieron el trabajo de la actual administración municipal.



Ante cientos de habitantes de dicho núcleo poblacional, la primera autoridad porteña resaltó que su Gobierno se caracteriza por trabajar sin descanso en beneficio de la ciudadanía, ’para eso nos alquilamos y el patrón es el pueblo’, dijo y recordó que recibió la Presidencia Municipal en condiciones económicas y de inseguridad adversas.



Al abordar el tema de la pandemia, Adela Román dijo que los trabajos de limpieza y desinfección que realizan diariamente las distintas dependencias municipales, han reducido los índices de contagio de Coronavirus, pero Acapulco sigue siendo el primer lugar estadístico en infecciones y decesos, por ello convocó a la gente a cuidarse y proteger a sus familias en lo que resta del año, en tanto llega la vacuna contra el COVID-19.



Subrayó que hay lugares que están regresando al semáforo rojo, y la mayor parte del turismo que llega al puerto es de la Ciudad de México y Estado de México, por ende recalcó la necesidad de extremar medidas preventivas en hoteles, restaurantes, comercios y hogares acapulqueños.



El coordinador de los Servicios Públicos Municipales, Juan Carlos Manrique García, dijo que con la entrega de 600 focos ahorradores con tecnología led se pretende contribuir a una mejor seguridad en la zona, al señalar que ’hoy queremos hacerlos partícipes de estos espacios públicos que se están recuperando día a día, porque cuando viene un programa social como este, no solamente se beneficia a las familias con estos focos ahorradores, sino a la sociedad en su conjunto’, añadió el funcionario.



La presidenta de los Propietarios de la Unidad Habitacional ’Vicente Guerrero’, María Soledad de la Peña González, a nombre de los vecinos, agradeció la visita y los apoyos que entregó la alcaldesa Adela Román, a quien calificó como una persona muy sensible con el pueblo, y quien siempre les ha brindado su respaldo.



Asimismo, el también integrante del Comité de Propietarios, Fernando Robles, asentó que el actual gobierno los ha apoyado y no tienen carencias de agua potable ni de seguridad, y recordó que los habitantes del lugar votaron por Adela Román por varias razones, sobre todo, por ser mujer y gente nueva, además de que ha gobernado bien y se ha sabido ganar el respeto del pueblo.



Al evento asistieron el secretario General del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez; la presidenta del Sistema Municipal DIF Acapulco, Adriana Román Ocampo y directores de distintas áreas de la Coordinación General de los Servicios Públicos Municipales.