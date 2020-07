Entrega JAPEM donativo de mascarillas a hospitales DR. Nicolás San Juan, De Toluca, y general de tenancingo

Tras recibir el donativo de mil 700 mascarillas por parte de Fundación Hogares, la Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM), organismo sectorizado de la Secretaría de Desarrollo Social, las distribuyó al Patronato Dr. Nicolás San Juan de Toluca, para que fueran entregadas al personal médico.



’Fuimos el vínculo para hacer posible este donativo y el Órgano de Gobierno de la Junta determinó que se entregara al Patronato del Hospital Dr. Nicolás San Juan, el cual se dio a la tarea de distribuir el insumo entre el personal de salud que atiende a pacientes con COVID-19 en este nosocomio y en el de Tenancingo’, expresó Alfonso Naveda Faure, Secretario Ejecutivo de la JAPEM.



Por su parte, Armando Chevreuil Benítez, Director del Hospital General de Tenancingo, puntualizó que mediante este donativo se llena de esperanza a los médicos y enfermeras, al reforzar su voluntad para seguir dando batalla ante la enfermedad y los anima a saber que no están solos en la lucha.



De igual forma, personal de Salud del Hospital Dr. Nicolás San Juan expresó que el servicio de Neonatología del Hospital Nicolás San Juan agradeció el apoyo por las mascarillas otorgadas, ya que es una unidad que atiende a pacientes con COVID-19 de alto riesgo, por lo que el apoyo recibido es de suma importancia para los médicos y los pacientes.



Gabriel Garcés Islas, Presidente del Patronato Dr. Nicolás San Juan, de Toluca, señaló que ’sin JAPEM muchos de los apoyos económicos o en especie, no nos llegarían y no podríamos beneficiar a las personas, es por ello que creo que JAPEM hace una labor indispensable dentro de la labor altruista del Gobierno del Estado de México’, que encabeza Alfredo Del Mazo Maza.