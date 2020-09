Entrega Javier Saldaña obras que mejoran la infraestructura de la Zona Norte

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán inauguró dos nuevos edificios de tres niveles en Iguala: el primero en la Escuela Preparatoria No. 32 y el segundo en la Preparatoria No. 10 y en esta última, también colocó la primera piedra para construir otro edificio más; en muy poco tiempo, la UAGro transformó y mejoró la infraestructura en el 100 por ciento de las escuelas y facultades que tiene en las siete regiones del estado.



En gira de trabajo por la Zona Norte, Saldaña Almazán también entregó techados para el Centro de Lenguas Extranjeras (CELEX) y la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales; en la Preparatoria No. 28 de Cocula cortó el listón de una nueva cafetería mientras que en el Campus Taxco, entregó luminarias y andadores.



Previamente por la mañana, el rector de la máxima casa de estudios encabezó el acto solemne de Izamiento de Bandera por el mes patrio y ratificó que el trabajo en equipo ’han permitido consolidar a la universidad en una ruta distinta, que en el pasado nadie lo podía imaginar’.



Javier Saldaña Almazán dijo que a pesar de haber pocos universitarios que no entienden los cambios generacionales, la mayoría está trabajando en unidad ’con el mismo objetivo y juntos hemos transformado a la universidad en otra muy distinta, que ya no es como en el pasado’.



Sobre los nuevos edificios, el de la Preparatoria No. 32 cuenta con ocho aulas, cinco cubículos y biblioteca mientras que el de la No. 10 tendrá un módulo sanitario, ocho aulas y Departamento Psicopedagógico; en conjunto beneficiarán a 800 estudiantes.