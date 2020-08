Entrega la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva apoyos económicos

Por Lulú Mercado

La mañana de este martes la titular de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva, la Maestra Sonia Ibarra Fránquez, acompañada por un representante de gobierno del estado, entre otras autoridades hizo entrega de poco más de 400 mil pesos a 23 personas que habían solicitado el apoyo del proyecto ’fomento a la economía social’, recurso que les va a ser de mucha utilidad en esta temporada de contingencia.

Este importante evento se llevó a cabo en las instalaciones del Museo Interactivo tratando de guardar todas las medidas de seguridad para los presentes.

Al hacer uso de la palabra la funcionaria Sonia Ibarra, dio las gracias a todas las personas que asistieron, y sobre todo al gobernador por estar interesado en que se reactive la economía.

Fue muy clara al precisar que en la Secretaria de Bienestar ’tenemos este programa que es tiempo de producir con su modalidad ahora en fomento a la economía social, este recurso deberíamos de haberlo entregado a principios de año sin embargo con todo el tema de la pandemia nos vimos en la necesidad que primero cubriéramos el tema de la salud y después el tema económico’.

Gracias a la gestión del gobernador logró que se liberara la primera parte de 90 apoyos, ’hoy entregamos 23 al municipio de Tepic y son 17 municipios los que están integrados’.

Estas 23 personas que van a recibir su cheque el monto varia de 3 mil pesos, hasta 25 mil pesos, dependiendo del proyecto que hayan solicitado, mismo que van a utilizar en la compra de equipos de trabajo desde pastelería, batidora, moldes y en caso de quienes tienen estética adquirir sus herramientas de trabajo para poder continuar laborando en su profesión, para que ellos también reactiven su economía.

Cabe mencionar, que en este primer paquete también salieron beneficiados unos artesanos de Mesa de Picachos, ’ojalá y alcancen a llegar al evento porque el camino es largo y además costoso, pero sino se presentan, nosotros vamos a ir a entregar el beneficio’.

Expresó Sonia Ibarra, que lo importante de este recurso es que ellos puedan ir reactivando la economía porque lamentablemente todo lo que se había ido avanzando en años anteriores hoy con la pandemia tenemos un retroceso gigante.

El CONEVAL dice que por lo menos 10 millones de personas han perdido su empleo y su ingreso, y muchas de ellas estaban en la informalidad y que a la hora de estar confinados no salían y tampoco tienen como apoyo los avances tecnológicos para que puedan entregar su mercancía.

Señaló la entrevistada, que la idea es que esto sirva para que empiecen otra vez en sus negocios ya sea en sus domicilios, lo amplíen o en su caso inicien un nuevo proyecto integrándose a la nueva normalidad o hasta que haya una vacuna o tratamiento para el COVID.

’Estamos haciendo ahorró en la Secretaría ya que no gastamos tanto en gasolina en insumos, es decir, todo eso que ahorramos y el ahorro de otras secretarias del gobierno en conjunto, cada semana se elige a quien le va a tocar el apoyo, por ejemplo una semana al DIF, otra semana a la Secretaría de Economía, etc’.

Es decir, se está trabajar en equipo para poder salir de los compromisos y que ellos también salieron golpeados porque no hay recaudación, no llega dinero de la federación porque ’estamos en una economía muy lastimada es por eso que estamos haciendo esfuerzos entre todos y se espera que cada semana de manera escalonada se estén liberando más proyectos hasta completar los 90’, término diciendo Sonia Ibarra.