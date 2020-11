Entrega María del Socorro Hernández a través del DIF Nacional, 50 aparatos funcionales a personas con capacidades diferentes, en San Marcos

La Presidenta del DIF, María del Socorro Hernández Ramírez, hizo entrega de 50 aparatos funcionales, mismos que fueron gestionados ante el DIF Nacional, en beneficio de más de 50 personas discapacitadas de diferentes localidades y la cabecera municipal.



Informó también, que fue la primera gestión ante el DIF Nacional, con resultados sumamente favorables. ’Agradezco la disposición y buena voluntad que han mostrado los titulares de esta dependencia federal para el DIF-San Marcos es algo histórico, se realiza el sueño de muchas personas de tener una silla de ruedas, que les perimirá mejorar sus condiciones de vida’ Expresó María del Socorro Hernández Ramírez, Presidenta del DIF Municipal.



Beneficiarios entre ellos, la señora Gloria Arredondo, agradecieron las acciones de gestión emprendidas por el DIF-San Marcos y que han permitido que el DIF Nacional, les otorgue una silla de rueda para poder seguir con su vida.



’Solo le pido a Dios que sigan trabajando y ayudando a más gente; hoy se ve el apoyo, nunca nadie había ayudado tanto como lo ha hecho Tomás Hernández Palma y Socorro Hernández Ramírez, no se cansen que en San Marcos necesitamos que traigan programas que beneficien a los que menos tiene’ dijo la señora Gloria Arredondo.



Asimismo, José Merced Cortes Lozano, de la comunidad de Arroyo de Limón, dio a conocer que desde hace más de 20 años ha estado postrado en cama, en espera de una silla de ruedas eléctrica que le permita moverse de un lugar a otro.



’Más de 20 años he pasado postrado en cama, pidiendo ayuda de personas que me muevan de un lugar a otro, hoy agradezco de todo corazón a la señora Socorro, al Licenciado Tomás Hernández, que han logrado gestionar ante del DIF Federal todos estos beneficios que nos permitirán vivir dignamente y nos brindan las herramientas y la esperanza de seguir adelante aun con nuestras discapacidades, no pierdo la fe de que un día volveré a estar en los escenarios tocando y cantado, que es lo que me gusta realizar, gracias DIF Nacional y DIF San Marcos, Palma yo también digo Siempre Contigo’ comento Cortez Lozano.



Para finalizar, la Contadora Publico María del Socorro Hernández Ramírez, agradeció el trato amable y humanitario que han recibido del DIF Nacional. ’La verdad mi agradecimiento y reconocimiento a todo el personal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, por su amabilidad, por la empatía que han mostrado con el pueblo sanmarqueño, han sido solidarios con nosotros y nos han ayudado y nos han dejado sus puertas abiertas cuando necesitemos algo poder ayudarnos, no me queda más que agradecer y reconocer que esto fue posible gracias al DIF Nacional’ concluyó la Presidenta del DIF-San Marcos María del Socorro Hernández Ramírez.