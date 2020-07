Entrega Salud Municipal suero oral donado por Coca Cola a hospitales que atacan el Covid-19

www.reporterohd.mx



Los Mochis, Ahome, Sinaloa a 02 de julio del 2020.- La Dirección de Salud Municipal recibió por parte de la empresa Coca Cola un donativo de 1280 litros de suero oral en presentaciones personales de 500 ml con el objetivo de brindar hidratación a todo el personal que se encuentra en lucha contra el Covid-19.



Francisco Espinoza Valverde, titular de la dependencia comentó que busca aprovechar al máximo el donativo por lo que, la primera entrega la realizó esta mañana en el Hospital General de Los Mochis con un total de 600 litros mientras que el resto será repartido en el ISSSTE, IMSS y la misma Dirección de Salud Municipal ya que dentro de ésta última se encuentra personal expuesto a las altas temperaturas por los trabajos que realizan casa por casa.



’Una donación que hizo la empresa Coca Cola para que Salud Municipal pudiera canalizar esta donación a los diferentes hospitales que están atacando el Covid-19, en total fueron 1280 litros… les cae muy bien a todo este personal que está durante prácticamente 12 horas con un traje que provoca que suden que tengan mucho calor y este apoyo les cae muy bien para que se puedan hidratar de forma correcta’.



El apoyo al Hospital General fue recibido por el Dr. Sergio Losa, Director de dicho nosocomio, quien comentó estar muy agradecido por todos los donativos obtenidos esta semana como son: pollo, papa y ahora suero oral.



’Hoy estamos recibiendo este suero y va ser muy importante y va ser destinado para los trabajadores que están en el área Covid, médicos, enfermeros, camilleros y todo el personal que está ahí, lo utilizaremos para hidratarlos, como ustedes saben ahorita estamos en tiempo de calor y ponerse un traje de más de 3 kilos de plástico pues lógicamente deshidrata un poco y pues es un gran apoyo este para que el personal se mantenga hidratado’ señaló.



El Director del hospital agregó que este tipo de ayudas son de suma importancia para la institución ya que todo el personal que labora en el lugar son personas con familiares que los esperan en casa y se ponen su uniforme de lucha contra Covid en un turno de 8 a 12 horas, por lo que este tipo de donativos resulta un aliente para que el personal de salud no se siente solo sino con el apoyo del municipio de Ahome.



El titular de Salud en Ahome dijo que este tipo de colaboraciones con los sectores de la iniciativa privada son de mucha utilidad para atacar una problemática como esta que tiene que ser entre todos.



Además, hizo un llamado a conciencia ciudadana donde reconozcan que la enfermedad existe, que el virus no ha terminado, así mismo, pidió a la población seguir tomando las medidas higiénicas como el distanciamiento social y evitando las salidas no esenciales.