Entrega Tomás Hernández bio-fertilizante a productores del campo en San Marcos

En apoyo a los productores del campo, el Presidente Municipal, Tomás Hernández Palma, entrego paquetes de bio-fertilizante gratis, además semilla mejorada de maíz y herbicidas a bajo costo.



Productores del campo, agradecieron los apoyos recibidos para obtener buenas cosechas en esta temporada de siembra, reconociendo la disposición y solidaridad que ha tenido Tomás Hernández Palma con los campesinos sanmarqueños.



En su intervención, Tomás Hernández Palma, refrendó su compromiso de apoyar al campo sanmarqueño, a través de acciones que permitan mejorar sus cosechas, sus ingresos económicos y con ello tener una mejor calidad de vida.

’Entiendo perfectamente las limitaciones que tiene un campesino; porque he trabajado la tierra, me he formado en la cultura del trabajo sembrando y cosechando maíz. Sé las necesidades de los agricultores y se hemos logrado que llegue a sus manos los insumos que tanto necesitan para sembrar y tener una buena cosecha. Hoy entregamos paquetes de bio-fertilizante, pero también se ha apoyado con bombas fumigadoras, herbicidas, semillas mejoradas y capacitación gratuita a diferentes productores del campo. Acciones con las que refrendo mi compromiso de ayudar al sector agrícola’, dijo.



Finalmente, el titular de la Dirección de Desarrollo Rural, MVZ Rene Gómez Serrato, informó que en este temporal de siembra de maíz se han beneficiado más de 700 productores del campo con insumos agrícolas en todo el municipio.