Entrega alcaldesa de Chimalhuacán arcotecho para centro de atención múltiple

Con la convicción de que autoridades y comunidad del municipio obtendrán mejores resultados para beneficio de toda la población y en la confianza de que la próxima Presidenta de la República continuará con la labor del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, y de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, madres y padres de familia del CAM 70 refrendaron su apoyo a la Alcaldesa Xóchitl Flores.



Durante la entrega que la Presidenta Municipal hizo de un arco techo en el Centro de Atención Múltiple para Alumnos con Discapacidad Número 70 "José Martí", las autoridades educativas a su vez le agradecieron a nombre de la comunidad escolar esta obra, pues permitirá al profesorado realizar diversas actividades, que antes era imposibles.



Abigail López Miguel, madre de uno de los infantes beneficiarios, lo dijo así: ’Que-remos reiterar nuestro apoyo a ustedes, en medida del acompañamiento y la gestión que nuestra organización y nuestra institución realice con ustedes. Estamos convencidos que juntos seguiremos dando muchos y mejores cambios para todos’.



’Por ello, el día de hoy no solo agradecemos por una techumbre, sino por proporcionarnos las facilidades para mejorar día a día como escuela, como comunidad y como municipio; por preocuparse por la educación de nuestra niñez y porque la educación realmente sea inclusiva en nuestro municipio al 100% y las personas con discapacidad sean tomadas en cuenta’, expresó.



A su vez, Adelino Angón García, director de este CAM, expresó: ’Por las respuestas prontas que hemos tenido agradecemos, Presidenta, a nombre de toda la comunidad escolar, esta obra maravillosa, porque permite realizar muchas actividades que habían sido pospuestas. Ahora las y los alumnos se sentirán más cómodos y protegidos para realizarlas’.



Señaló que, a lo largo de sus 30 años de existencia, este plantel mejoró paulatinamente sus condiciones, pero destacó que en la gestión de la Presidenta Flores Jiménez, la respuesta ha sido más pronta y favorable.



La Directora de Educación Municipal, María del Pilar Piña Trejo, consideró ésta y otras 100 obras en planteles escolares, lo mismo que el programa ’Regreso a Clases’, como una prueba más de que la Alcaldesa tiene entre sus prioridades el bienestar de la niñez, en especial su educación, por lo que no sólo está preocupada, sino sobre todo ocupada en hacerlo realidad.



’Yo estoy muy agradecida con la Presidenta por asignar un presupuesto tan grande a las obras. Quienes participamos en educación sabemos que, por muchos años, tocamos puertas, pedimos y no se nos atendía; no había respuesta. Hoy vemos condiciones cada vez más dignas para el aprendizaje de la niñez’, afirmó.



En su oportunidad, la Presidenta Municipal correspondió a la confianza de esta comunidad del Barrio Transportistas con un mayor compromiso de seguir haciendo historia para que a Chimalhuacán le vaya mejor con el apoyo de la Maestra Delfina Gómez y de la próxima Presidenta de la República.



’Todas las mujeres, como las de todo el país, somos muy trabajadoras, muy comprometidas. Que nos ayuden los hombres también a gobernar, porque no sólo es tiempo de mujeres, sino también de la igualdad. Trabajemos de la mano para seguir dando resultados’, afirmó.



Como en otras inauguraciones, pidió a la población cuidar las obras porque, al igual que en este caso, finalmente se hacen con los recursos que aporta y son para su mejor calidad de vida, lo mismo que otras inversiones en diversos rubros, con prioridad en los más que se necesitan, como la alimentación y la seguridad.



El Coordinador de Obras Públicas Municipal, Juan García, informó que esta techumbre de 240 metros cuadrados de cubierta metálica con lámina pintro y lámina acrílica –entre otros aditamentos–, así como la construcción de 600 metros cuadrados de piso con concreto hidráulico, es para beneficio de hasta 250 alumnos.