TLALNEPANTLA, Estado de México.- En cumplimiento al compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador se entregaron viviendas a 210 familias damnificadas por el desgajamiento del Cerro del Chiquihuite, ocurrido el 10 de septiembre de 2021, en un evento encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México; Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil; Edna Elena Vega Rangel, Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).



’Ésta es una muestra de un trabajo coordinado, cuando va el trabajo más allá de colores, más allá de ideologías, más allá de intereses personales y que el único interés de los tres órdenes de gobierno, fue dar solución y atención a las familias que vivieron este lamentable suceso, vean los resultados, ya están hechas y listas para entregárselas a ustedes y sus familias’, afirmó la Mandataria estatal.



En esta ceremonia la titular del Ejecutivo mexiquense hizo un reconocimiento por el trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno, para dotar de vivienda a las 210 familias, así como al Maestro Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, quien en todo momento estuvo atento al avance de los trabajos.



’Quiero reconocer al gobierno de Tlalnepantla de Baz y a nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, por hacer posible que estas 210 familias afectadas reciban una vivienda’, manifestó la Maestra Delfina Gómez.



La Gobernadora mexiquense resaltó que, si bien, el desgajamiento del Cerro del Chiquihuite cambió la vida de decenas de familias dejándoles sin hogar, se mantuvo siempre la esencia mexiquense, el espíritu de lucha, solidaridad y certeza de reconstruir y sanar.



De igual manera dijo que esto es resultado del compromiso que su Gobierno tiene con cada uno de los mexiquenses porque no hay mayor honor que servir al pueblo al que pertenecemos, aseguró la Maestra Delfina Gómez Álvarez.



En este contexto, la Mandataria estatal exhortó a las familias afectadas a tomar la decisión de dejar sus hogares para ocupar las nuevas viviendas, en virtud de que no es seguro permanecer en la ladera del Cerro del Chiquihuite.



’Este acto me conmueve porque refleja de una forma muy clara lo que es El Poder de Servir. No estamos aquí por casualidad, estamos aquí porque nuestro espíritu de comunidad y solidaridad día con día se acrecienta’, manifestó.



La Gobernadora recordó que ’hace ya más de un año, esta tierra se sacudió y el Cerro Chiquihuite que siempre nos había parecido inamovible, cambió la vida decenas de familias dejándoles sin hogar, pero lo que no cambió fue nuestra esencia mexiquense, ese espíritu de lucha, de solidaridad y la certeza de que juntos podríamos reconstruir y sanar esta gran herida’.



En su oportunidad Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil, representante del Gobierno de México, subrayó que éste es un momento cumbre para cada una de las familias, porque tendrán la oportunidad de mejorar su calidad de vida en un entorno mucho más amigable, ya que además facilita la accesibilidad a quienes sufren de alguna discapacidad o se encuentran ya en edad avanzada.



Asimismo, agradeció a la Gobernadora Delfina Gómez, el trabajo coordinado con el Gobierno Federal y detalló que las viviendas cuentan con el equipamiento necesario para asegurar la educación y el sano crecimiento de niñas y niños; además ofrece vialidades, transporte, agua potable y servicios de drenaje recién construidos.



’El deslizamiento de ladera, ocurrido el 10 de septiembre de 2021, fue el detonador para que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador girara a la Coordinación Nacional de Protección Civil la instrucción de coordinar de inmediato un plan que permitiera reubicar fuera del área de riesgo al mayor número posible de familias y que sirva como modelo para prevenir futuros desastres a través de la multiplicación de proyectos como éste’, resaltó.



Por su parte, Edna Elena Vega Rangel, Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario de la SEDATU puntualizó que ante la emergencia que se vivió con el deslizamiento del Cerro del Chiquihuite, se puso siempre al centro de las acciones a las familias, y agradeció la confianza que tuvo la población afectada con el Gobierno Federal durante el proceso de reconstrucción.



Asimismo, reconoció y agradeció el trabajo que el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez realizó para facilitar la realización de este proceso, además destacó que en próximos meses las familias beneficiadas contarán con la certeza jurídica de su vivienda.



A su vez, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, Presidente Municipal de Tlalnepantla destacó la solidaridad y empatía de los Gobiernos Federal y Estatal con la entrega de las constancias de asignación de viviendas, por lo que agradeció al Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque a través de su indicación, los tres niveles de gobierno demostraron que cuando se trabaja de manera conjunta se dan resultados y se construye el bienestar de la ciudadanía.



Por su parte, Mónica Arenas Moreno, beneficiaria de una de estas viviendas, dijo que gracias al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a las autoridades estatales y municipales, ahora tendrán un hogar donde podrá ser feliz con su familia y dejar de pensar en derrumbes del cerro.



Los departamentos, ubicados en la colonia Jorge Jiménez Cantú en el municipio de Tlalnepantla, se construyeron por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien propuso realizar un proyecto de vivienda que permitiera la reubicación de las personas que habitaban en la zona afectada por el deslizamiento de tierra.



Previo al evento protocolario, la Maestra Delfina Gómez Álvarez recibió una explicación del proyecto y recorrió el inmueble. Son siete edificios de cinco niveles cada uno, construidos en un terreno de 7 mil 778 metros cuadrados, incluida área de estacionamiento.



Cada departamento es de 65 metros cuadrados y tiene tres recámaras, dos baños, sala, comedor y cuarto de lavado con lavadero, así como un calentador de gas de paso y un sistema de ahorro de agua.



En cada edificio se cuenta con una cisterna de 100 metros cúbicos para garantizar el abasto de agua potable y también tiene un tanque de tormentas de 30 metros cúbicos para captar y reciclar agua de lluvia a fin de utilizarla en baños, regaderas, lavado de trastes, etcétera, así como un tanque de gas estacionario con una capacidad que oscila entre los 2 mil 200 y 2 mil 800 litros.



En el evento también estuvieron José Alfonso Iracheta Carroll, Director General del Instituto Nacional del Suelo Sustentable; Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; y Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura.