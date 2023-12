Entrega Delfina Gómez infraestructura educativa por 4.9 millones de pesos

TOLUCA, Estado de México.- La Maestra Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México entregó la rehabilitación del Centro de Atención Múltiple (CAM) No. 1 ’Profr. José Guadarrama Alvarado" que representa una inversión de 4 millones 995 mil pesos, durante la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.



’En este día estos niños, niñas y jóvenes nos enseñan que con constancia, trabajo y disciplina se pueden lograr grandes cosas’, destacó la Mandataria estatal.



La Gobernadora Delfina Gómez hizo referencia al esfuerzo que ha hecho el Presidente Andrés Manuel López Obrador en favor de la inclusión para que se reconozca a cada persona sin importar su condición y anunció que en breve se realizará el primer pago de esta pensión.



’El apoyo a personas con discapacidad es universal, esperamos en próximos días darles la buena noticia de que ya van a tener su primera aportación, porque es un esfuerzo de Gobierno Federal y de Gobierno estatal; el Gobierno Federal va a dar la mitad y nosotros vamos a dar la otra mitad’, aseguró la Mandataria estatal.



La Gobernadora Delfina Gómez reconoció la labor de maestras y maestros de los CAM para ayudar a niñas, niños y jóvenes con alguna discapacidad a desarrollar su potencial; así como el talento de los 183 estudiantes que atiende este centro. Por ello, reiteró a docentes y alumnado que en su gobierno tienen un aliado para lograr esta tarea y tenga acceso a una vida digna.



Por su parte, Leticia Ramírez Amaya, Secretaria de Educación Pública del Gobierno de México, señaló que se da acompañamiento a las personas que padecen alguna discapacidad mediante programas como la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, el cual llega a un millón 500 mil personas a nivel nacional.



La Secretaria federal puntualizó que este programa es universal en pocos estados de la República, como es el caso del Estado de México, y manifestó que se nota que en la entidad mexiquense existe una nueva forma de gobernar, porque El Poder de Servir es fundamental para el bienestar del pueblo.



En su intervención, Marath Bolaños López, Secretario de Trabajo y Prevención Social del Gobierno de México, celebró que el trabajo conjunto fomenta la inclusión y no dejar a nadie afuera, interviniendo en esta misión los diferentes niveles de trabajo, instituciones y organizaciones.



Asimismo, recordó distintos programas que la dependencia a su cargo lleva a cabo como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, que brinda oportunidad a personas con discapacidad a integrarse al campo laboral, y a la fecha ha apoyado a 2 millones 700 mil beneficiaras y beneficiarios de los cuales 13 mil 557 han tenido alguna discapacidad.



En tanto, Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, afirmó que el Gobierno estatal es solidario y cercano a las comunidades vulnerables, y a través de El Poder de Servir se promueven los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad, para construir una sociedad incluyente, igualitaria y sin discriminación.



Posteriormente, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez acompañada de las autoridades federales y estatales, realizó un recorrido por las instalaciones rehabilitadas del CAM.



Cabe señalar que los trabajos de rehabilitación del CAM consistieron en la sustitución de cancelería en mal estado y colocación de película para la protección de la comunidad escolar; así como colocación de protecciones de herrería para el cuidado de equipamiento escolar en edificios que lo requieren, cambio de puertas en mal estado en todo el plantel y colocación de piso táctil en áreas exteriores.



En el evento también estuvieron presentes Nayely Caldera López, Coordinadora Nacional del Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial de la Secretaria de Educación Pública del Gobierno de México, y Hernando Peniche Montfort, Director General del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE).



Así como Alma Rosa López Zepeda, Directora del CAM No. 01 ’Profr. José Guadarrama Alvarado’; Leticia Flores Cuenca, Presidenta de la Asociación de Padres de Familia del CAM No. 2. ’Profr. José Guadarrama Alvarado’; además de estudiantes profesores y familiares de las alumnas y los alumnos.