Entrega Delfina Gómez pensiones a personas con discapacidad en el Edomex

TOLUCA, Estado de México.- La Maestra Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México, inició la entrega de 60 mil nuevas tarjetas de la Pensión Universal para el Bienestar de las Personas con Discapacidad para alcanzar un total de 155 mil mexiquenses beneficiados con dicho apoyo económico.



Las y los beneficiarios de la Tarjeta para Personas con Discapacidad recibirán un apoyo bimestral de 3 mil 100 pesos, cuyo rango de edad es de 30 a 64 años, priorizando a quienes más lo necesitan.



"Este programa de Pensión Universal para personas con discapacidad no sería posible sin el apoyo del Gobierno Federal y del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por su sensible labor a favor de los más necesitados", afirmó la Maestra Delfina Gómez en un acto público en Toluca.



Ante los miles de asistentes, la Gobernadora Delfina Gómez indicó que la entrega de pensiones para personas con discapacidad es un hecho histórico para el Estado de México, por lo que continuará sus recorridos por los 125 municipios para acercar los programas a la gente.



’En el Estado de México sabemos que para vivir dignamente, hay que cubrir las necesidades básicas de cada familia. Continuaremos recorriendo los 125 municipios para seguir ofreciendo nuestro apoyo a quienes más lo necesitan’, destacó la Gobernadora del Estado de México.



En este sentido, la Maestra Delfina Gómez recordó que en diciembre, su gobierno arrancó la entrega de Tarjetas Mujeres con Bienestar con un total de 400 mil mujeres beneficiarias en la primera etapa, y en próximos días se dará un anuncio sobre la ampliación del programa.



"Nunca estarán solos, hoy las y los mexiquenses más vulnerables tienen un aliado más. El Gobierno del Estado de México seguirá sumándose a la transformación de nuestro país, pues a este gobierno está para servir a cada mexiquense, pues de nada sirve el poder, si no se usa para servir’, aseguró la Mandataria mexiquense.



Por su parte, Juan Carlos González Romero, Secretario de Bienestar del Estado de México, informó que en esta etapa se entregarán 60 mil tarjetas, y de esta forma todas las personas con discapacidad de la entidad (de 0 a 64 años) contarán con su pensión.



Además, Axayácatl Emiliano Ramírez Chávez, Delegado del Bienestar en el Estado de México, reconoció la labor de la Maestra Delfina Gómez por gobernar con el corazón y atender las necesidades del pueblo mexiquense "gracias por enseñarnos a servir’, señaló.