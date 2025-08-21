Entrega Delfina Gómez unidad deportiva en Acambay con inversión de 27 mdp

ACAMBAY, Estado de México.– Con una inversión de 27 millones de pesos, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez rehabilitó la Unidad Deportiva ’Juan del Mazo López’ en el municipio de Acambay, obra que beneficia a más de 8 mil mexiquenses y tiene el objetivo de reconstruir el tejido social, fomentar el deporte en la comunidad y brindar un espacio de esparcimiento familiar.



’Ahora con esta modernización 8 mil 490 mexiquenses tienen la oportunidad de convivir sanamente y los jóvenes de practicar algún deporte como es el voleibol, basquetbol o futbol, como decía el Secretario de Desarrollo Urbano, se aplicaron 27 millones de pesos para la rehabilitación de estas áreas, se construyeron canchas, andadores, caseta de vigilancia’, explicó la Maestra Delfina Gómez Álvarez.



La Unidad Deportiva ’Juan del Mazo López’ tiene una extensión de 44 mil 388 metros cuadrados, cuenta con una cancha de futbol profesional, también se renovaron canchas de ’futbol siete’, ’futbol rápido’ y de usos múltiples, se mejoró la pista de atletismo, se rehabilitaron baños y una alberca. Para el esparcimiento familiar se construyó una zona de juegos infantiles, palapas y se colocaron luminarias solares.



La Mandataria mexiquense también reconoció que este tipo de espacios ayuda a que los jóvenes de la comunidad, practiquen alguna actividad física entendiendo de disciplina, valores, compromiso y trabajo en equipo; además, los adultos también se podrán relacionar con vecinos de la comunidad en los diferentes espacios interactivos.



’Además de que fue una obra de tipo de Desarrollo Urbano también quiero comentar que lo que queremos es fortalecer por un lado la generación de empleo porque cuando se hace cualquier obra, también se generan empleos, aquí se generaron 576 empleos directos e indirectos y también se reactivó la economía y se va a volver a reactivar’, explicó la Maestra Delfina Gómez Álvarez.



La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, ha entregado diferentes espacios de esparcimiento social y lugares para realizar ejercicio en toda la entidad, con esto los mexiquenses pueda acceder a diferentes actividades físicas, mejorando su salud y contribuyendo a la reconstrucción del tejido social y generando una pacificación social.



A este evento acudieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Carlos Jesús Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, y Angélica Colín Pacheco, Presidenta Municipal de Acambay.