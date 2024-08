Entrega DIFEM canastas alimentarias en la región mazahua

SAN FELIPE DEL PROGRESO, Estado de México.- Para dar cumplimiento a la instrucción de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez de apoyar la economía y fortalecer la alimentación de grupos vulnerables, particularmente de grupos indígenas, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) entregó más de 3 mil despensas del Programa Canasta Alimentaria del Bienestar a familias de los municipios de San Felipe del Progreso, Atlacomulco, El Oro y Temascalcingo.



La entrega de estos apoyos, realizada en coordinación con Sistemas Municipales DIF, es impulsada por Karina Labastida Sotelo, Directora General del DIFEM, para hacer llegar de forma directa este programa a más de 80 mil familias mexiquenses, en las que hay un integrante de dos meses a dos años cinco meses de edad, no escolarizado, padres y madres solteros con hijos de hasta 12 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con enfermedades crónicas y adultos mayores de entre 60 y 64 años.



Acompañada por Javier Jerónimo Apolonio y Gloria González Jerónimo, Presidente Municipal y Presidenta del Sistema Municipal DIF de San Felipe del Progreso, respectivamente, Karina Martínez Reyes, Directora General de Alimentación y Nutrición Familiar del DIFEM, afirmó que en atención a la encomienda de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se entrega la Canasta Alimentaria de forma coordinada con los Sistemas Municipales DIF, porque saben quiénes necesitan más este apoyo y a través de estos podemos cambiar vidas.



’Nuestra Gobernadora, la Maestra Delfina Gómez Álvarez es una mujer empática, es una mujer sensible y es una mujer preocupada por la población vulnerable. Ella cree firmemente que DIFEM es el corazón de la administración’, subrayó.



Resaltó que, con el reciente arranque al programa en los 125 municipios, se apoyará la economía de las familias mexiquenses que enfrentan una situación complicada para acceder a una alimentación sana y variada, lo cual no debe ser un obstáculo para que cumplan este derecho fundamental.



Enfatizó que, con 24 productos la Canasta Alimentaria del Bienestar viene más completa, por lo que con ello se atienden las necesidades que las familias enfrentan día a día.



En Atlacomulco, El Oro y Temascalcingo, acompañada por las autoridades correspondientes, Martínez Reyes ratificó que, en el DIFEM, tienen a un gran aliado para trabajar hombro a hombro, las necesidades de la población así lo requieren.



Invitó a los Sistemas Municipales a seguir trabajando de forma coordinada para crear un sistema alimentario más justo y equitativo, y con El Poder de Servir se seguirá trabajando para garantizar un Estado de México más saludable y próspero.