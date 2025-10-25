Entrega Edgar Morales cerrada 23 de abril en Tequisistlán, Tezoyuca

’cuando venimos a hacer el arranque, les dije que visualizáramos como estaba esta calle, donde no había por donde caminar, hoy esa fotografía quedo en el pasado’, recordó el alcalde

Octubre 25, 2025 00:18 hrs.
Se llevó a cabo la entrega de obra de la 1era Cerrada de 23 de abril en el Pueblo de Tequisistlán.

En punto de las 11:00 horas, el C.P. Edgar Uriel Morales Ávila, Presidente Municipal de Tezoyuca, acompañado de autoridades municipales y vecinos, se dieron cita para presenciar este momento que estuvieron esperando durante mucho tiempo.

Durante su mensaje, el presidente señaló:

’Estoy muy feliz de estar aquí, cuando venimos a hacer el arranque, les dije que visualizáramos como estaba esta calle, donde no había por donde caminar, hoy esa fotografía quedo en el pasado y el día de hoy cuales son las nuevas condiciones de nuestra calle y de nuestra calidad de vida.

Aquí esta nuestra palabra y ya cumplimos, como en cada día estamos buscado las formas y tratamos de cumplir todas las peticiones que nos han hecho.’

El edil agradeció el trabajo en equipo con los integrantes del cabildo, quienes autorizan y respaldan la ejecución de estas acciones, así como a los vecinos por su participación activa en la mejora de su entorno a través de jornadas de limpieza y colaboración comunitaria y al gobierno del estado, quien siempre está abierto a colaborar, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Posteriormente, se realizó el corte de listón, la develación de la placa y por ultimo un recorrido por toda la calle.
La obra contemplo:

• Construcción de 69 metros lineales de cenefa color paja.
• Construcción de 138.60 metros lineales de guarniciones.
• Construcción de 138.60 metros cuadrados de
• Banqueta acabado estampado.
• Reparación de toma domiciliaria de 12 tomas domiciliarias.
• Construcción de 12 tomas de descarga domiciliaria y conexión a drenaje.
• Rehabilitación de 2 luminarias.
Estos trabajos comenzaron el 03 de septiembre

El Gobierno Municipal de Tezoyuca continúa apostando por mejorar la infraestructura y la calidad de vida de todas y todos los tezoyuquenses.

