Entrega Edgar Morales cerrada 23 de abril en Tequisistlán, Tezoyuca

Se llevó a cabo la entrega de obra de la 1era Cerrada de 23 de abril en el Pueblo de Tequisistlán.



En punto de las 11:00 horas, el C.P. Edgar Uriel Morales Ávila, Presidente Municipal de Tezoyuca, acompañado de autoridades municipales y vecinos, se dieron cita para presenciar este momento que estuvieron esperando durante mucho tiempo.



Durante su mensaje, el presidente señaló:



’Estoy muy feliz de estar aquí, cuando venimos a hacer el arranque, les dije que visualizáramos como estaba esta calle, donde no había por donde caminar, hoy esa fotografía quedo en el pasado y el día de hoy cuales son las nuevas condiciones de nuestra calle y de nuestra calidad de vida.



Aquí esta nuestra palabra y ya cumplimos, como en cada día estamos buscado las formas y tratamos de cumplir todas las peticiones que nos han hecho.’



El edil agradeció el trabajo en equipo con los integrantes del cabildo, quienes autorizan y respaldan la ejecución de estas acciones, así como a los vecinos por su participación activa en la mejora de su entorno a través de jornadas de limpieza y colaboración comunitaria y al gobierno del estado, quien siempre está abierto a colaborar, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.



Posteriormente, se realizó el corte de listón, la develación de la placa y por ultimo un recorrido por toda la calle.

La obra contemplo:



• Construcción de 69 metros lineales de cenefa color paja.

• Construcción de 138.60 metros lineales de guarniciones.

• Construcción de 138.60 metros cuadrados de

• Banqueta acabado estampado.

• Reparación de toma domiciliaria de 12 tomas domiciliarias.

• Construcción de 12 tomas de descarga domiciliaria y conexión a drenaje.

• Rehabilitación de 2 luminarias.

Estos trabajos comenzaron el 03 de septiembre



El Gobierno Municipal de Tezoyuca continúa apostando por mejorar la infraestructura y la calidad de vida de todas y todos los tezoyuquenses.

