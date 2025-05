Entrega EdoMéx 1.4 millones de placas y tarjetas de circulación con el programa reemplacamiento 2024

TOLUCA, Estado de México. – El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Finanzas, informó que durante el Programa de Reemplacamiento 2024 se entregaron más de 1.4 millones de placas y tarjetas de circulación, con novedosas medidas de seguridad como tintas invisibles, elementos encriptados, códigos QR y micro textos, entre otras.



La Secretaría de Finanzas, dirigida por Óscar Flores Jiménez, detalla que este programa generó ingresos por mil 632 millones de pesos, recaudación que será destinada a programas que fomenten el desarrollo y el bienestar para las y los mexiquenses.



Otra exitosa acción, fue la regularización sobre la propiedad vehicular, durante 2024, se realizaron -sin costo- un millón 30 mil tramites de cambio de propietario, con lo cual se integraron datos reales para un padrón vehicular confiable que aporte información actualizada en las tareas de seguridad en la entidad.



Estos logros son el resultado del compromiso del Gobierno del Estado, que implementó políticas y estrategias efectivas para brindar servicios de calidad, dentro de los que destacaron:





• 2 millones de citas disponibles.

• 135,015 llamadas telefónicas atendidas.

• 20,050 chats uno a uno contestados.

• 51,009 correos electrónicos respondidos.

• 8,058 respuestas a mensajes ciudadanos en redes sociales, además de 1.5 millones de visualizaciones en X y Facebook.



Por otra parte, se tienen identificados 200 mil propietarios con placa 2019 que no realizaron el trámite de reemplacamiento durante 2024; éstos serán sujetos a multas de tránsito, corralón y no podrán verificar su vehículo.



No obstante, por primera vez y en apoyo a la economía familiar, aún con placa vencida se otorgará el 50 por ciento del subsidio de tenencia 2025, siempre y cuando realicen el trámite de reemplacamiento antes del 31 de marzo.



Adicional al subsidio de tenencia y con el fin de facilitar la regularización del patrimonio de las y los mexiquenses que tienen vehículos con placas 2019, también se condonará el 100 por ciento de tenencia y refrendo de los años 2022 y anteriores.



Con estas acciones, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez reafirma su compromiso con la rendición de cuentas, mediante acciones transparentes que faciliten el cumplimiento oportuno de los trámites de recaudación.



Para más información sobre estos trámites, la Secretaría de Finanzas pone a disposición el número 800 715 43 50 y las redes sociales de Atención al Contribuyente en Facebook y X antes Twitter.



Finalmente, invita a la ciudadanía a evitar intermediarios para realizar trámites, ya que esto solo pone en riesgo su información y patrimonio; asimismo, a denunciar cualquier acto o insinuación de corrupción por parte de cualquier servidor público al teléfono 722 214 2992.