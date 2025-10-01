Entrega GEM créditos colibrí a emprendedores de Chimalhuacán, Neza y Chalco

Con el objetivo de transformar la realidad de los dueños de micronegocios mediante el otorgamiento de créditos y asesoría financiera para fortalecerlos con la compra de insumos y/o materia prima, el Gobierno del Estado de México (GEM) puso en marcha el programa ’Crédito Colibrí Emprende 2025’, operado por el Instituto Mexiquense del Emprendedor.



En el campus de la UAEM Chimalhuacán se llevó a cabo la primera etapa del programa, en la que se entregaron 317 créditos de 20 mil pesos: 138 para beneficiarios de Chimalhuacán, 110 de Nezahualcóyotl y 69 de Chalco, fortaleciendo así la colaboración entre el gobierno estatal y los municipios para impulsar la economía local.



La presidenta municipal de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, destacó que la entrega de créditos no se trata de un acto protocolario, sino de la materialización de un compromiso del gobierno del Estado de México con las y los emprendedores, quienes con su esfuerzo diario representan el motor de la economía regional. Además, señaló que el programa Crédito Colibrí Emprende 2025 va más allá de un apoyo económico, ya que constituye una inyección de confianza y una herramienta estratégica que, sumada a la asesoría financiera, permitirá a los beneficiarios fortalecer sus negocios.



Asimismo, Flores Jiménez recordó que detrás de cada comercio, taller o servicio, existe una familia que se beneficia y una comunidad que se fortalece, por lo que exhortó a los emprendedores a utilizar los recursos con responsabilidad, aprovechar la asesoría ofrecida e impulsar sus capacidades para innovar, trabajar y crecer. Finalmente, agradeció al gobierno del Estado y al Instituto Mexiquense del Emprendedor por hacer posible esta iniciativa.



El director general del Instituto Mexiquense del Emprendedor, Alejandro Razo Delgado, explicó que el Crédito Colibrí Emprende nació para apoyar a microempresarios que enfrentan dificultades para acceder a otras fuentes de financiamiento, ya sea por falta de garantías o por no contar con historial crediticio. Además, señaló que algunas fuentes informales aplican intereses muy elevados, lo que en ocasiones obliga a los emprendedores a trabajar únicamente para pagar el crédito.



Asimismo, Razo Delgado destacó que la gobernadora Delfina Gómez instruyó desarrollar este programa con base en la confianza hacia la población, reconociendo que los mexiquenses son trabajadores capaces de aprovechar al máximo este apoyo. Y añadió que el crédito no se otorga de manera única: quienes cumplan con sus compromisos, mantengan un buen historial y actúen con responsabilidad, podrán acceder a futuros apoyos.



La directora de Desarrollo Empresarial de la UAEM, Norma Adriana Silva De La Llave, felicitó a las y los emprendedores beneficiados; asimismo, subrayó que este respaldo les permitirá capitalizarse y ampliar sus negocios.



En el acto también estuvieron presentes la directora de Fondos de Financiamiento del Instituto Mexiquense del Emprendedor, Karina Montes D. Oca Ortega, y la directora de Desarrollo Económico de Chimalhuacán, Beatriz Cuevas Mendoza.