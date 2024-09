METEPEC, Estado de México.- El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez entregó Becas para el Bienestar por la Permanencia Académica por un monto total de 8 millones 480 mil pesos a mil 71 niñas, niños y adolescentes víctimas u ofendidos del delito.



A través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM), dependiente de la Consejería Jurídica; y de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), se busca garantizar la atención integral y la continuidad de su formación académica para consolidar sus proyectos de vida.



Los recursos económicos entregados permiten a las personas usuarias de la CEAVEM como Deyanira, madre de dos hijos, adquirir los uniformes y útiles escolares para el próximo ciclo escolar.



’Cubriré todos los útiles completos, ellos podrán aprender mejor, podrán formarse correctamente en la escuela y llevar las cosas que piden para que no se queden sin trabajar un día en la escuela.



Estoy agradecida con Atención a víctimas ya que lejos de ser una institución de Gobierno también es un segundo hogar’, expresó Deyanira.



Con estas acciones, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez privilegia el interés superior de la niñez, a través del desarrollo pleno e integral de sus derechos como la educación, la cual para Rogelia será la llave para que sus nietas puedan alcanzar sus sueños.



’Yo con mis niñas hemos platicado, por ejemplo, el apoyo que les están dando por la falta de su mamá, hemos platicado que se pongan a estudiar y que le echen muchas ganas. Incluso ellas me han dicho, por ejemplo, la más chica ella quiere ser abogada y la otra quiere ser maestra, pues con el apoyo que nos están dando yo creo que sí se puede’, manifestó Rogelia.



Rosa María Ramírez Venegas, titular de la CEAVEM, detalló que se entregaron 829 apoyos para la reparación del daño de diversos delitos por una suma total de 6 millones 632 mil pesos y 231 cheques por el delito de feminicidio por un monto total de 1 millón 848 mil pesos.



’Es un apoyo, es un estímulo para que no dejen la escuela y se sigan preparando, al menos los ayudamos a que sigan con su proyecto de vida. Ahorita que se están entregando los cheques de las becas se les dan nuevamente los requisitos para el siguiente ciclo escolar y seguirles renovando estos apoyos porque es un estímulo para su educación’, indicó.



Para más información, el Gobierno del Estado de México invita a visitar el portal https://ceavem.edomex.gob.mx/, así como las redes sociales, en Facebook CEAV.Edomex y en X @CEAVEM.