Entrega GEM mobiliario escolar en 16 planteles del municipio de Chiautla

CHIAUTLA, Estado de México.– En un esfuerzo por garantizar espacios educativos adecuados, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, realizó la entrega de obras de infraestructura, mobiliario escolar, material didáctico y kits deportivos en 16 planteles del municipio de Chiautla, beneficiando directamente a 2 mil 927 estudiantes.



’La Gobernadora está preocupada, ocupada en muchos asuntos de gobierno, pero una de sus prioridades es la educación. Por eso nos manda y nos dice: atiendan las necesidades, vayan a las escuelas y vean cómo podemos apoyar’, afirmó Miguel Ángel Hernández Espejel, titular de la Secretaría de la SECTI, al realizar una gira de trabajo por dicho municipio, como parte de la estrategia ’SECTI en tu comunidad’.



En el Jardín de Niños ’Felipe Sánchez Solís’, el Secretario estatal entregó mobiliario para seis escuelas de la zona, con una inversión de 1.6 millones de pesos; además de un aula nueva.



Puntualizó que seguir la visión humanista de la Nueva Escuela Mexicana, implica seguir trabajando desde el territorio para consolidar una educación inclusiva y de calidad que impacte positivamente en la vida de niñas, niños y jóvenes.



Posteriormente, en la Primaria ’Fray Pedro de Gante’, se benefició a cinco planteles con la entrega de material didáctico, kits deportivos y equipamiento para aulas, con una inversión de 580 mil pesos.



Durante el acto, María Alejandra Quevedo Vadillo, directora del plantel, expresó: ’Este mobiliario no solo mejora nuestras condiciones físicas, sino que dignifica los espacios donde nuestras niñas, niños aprenden, conviven y se preparan para construir su futuro’.



La directora agradeció al Gobierno del Estado de México y a la Secretaría de Educación por su sensibilidad, visión y generosidad, ya que con estas acciones se reafirma que el corazón de cada escuela no son sus muros, sino las personas que creen en ella, trabajan con ella y la transforman.



Finalmente, la gira ’SECTI en tu comunidad’ concluyó en la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial No. 55 ’José María Morelos y Pavón’, donde se entregó mobiliario escolar a cinco escuelas con una inversión de 580 mil pesos, fortaleciendo los entornos de aprendizaje de la región.