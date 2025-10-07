Entrega gobierno de Texcoco 28 mil pares de calzado a estudiantes de escuelas públicas

El Gobierno municipal de Texcoco inició de manera simultánea la

entrega de 28 mil pares de calzado escolar en 83 escuelas de este

municipio.



En la escuela Primaria Miguel Hidalgo de la comunidad de San

Jerónimo Amanalco, la Directora del plantel educativo Marí del Pilar

Gómez Espinoza, agradeció este apoyo a los pequeños de primero a

sexto grado, reconociendo la labor del presidente y la organización para

traer este beneficio a la comunidad.



El presidente municipal de Texcoco Nazario Gutierrez inició la entrega

del calzado en beneficio de 28 mil estudiantes de 83 escuelas de nivel

primaria de Texcoco.



En punto de las ocho de la mañana los directores de las diferentes áreas

del gobierno municipal realizaron la entrega de calzado en todos los

planteles educativos del turno matutino de nivel primaria en el municipio de Texcoco.



’Se trata apoyar y estimular a los pequeños estudiantes texcocanos’,

dijo el presidente, comentado que les habían solicitado los padres que

familia apoyos con útiles escolares, ’pero estos les llegaron por otro

medio y para no duplicar se autorizó la entrega de Zapatos como parte

de esta iniciativa denominada ’Pasitos con Futuro’, ¡de la Mano con la

Educación’, expresó el presidente.



Explicó que se les está entregando un par de zapatos de buena calidad,

para que les dure y les aguante el paso a los pequeños estudiantes.



En la Escuela Primaria Benito Juárez de Santa Cruz de Arriba turno

vespertino, el presidente municipal fue recibido entre porras y gritos de

júbilo por la comunidad escolar, ahí la Directora Varinia Patricia Liceaga

Martínez dio un profundo agradecimiento por esta iniciativa de apoyar

de esta forma la educación de los niños de Texcoco.



Como se hizo en el turno matutino, en las escuelas de turno vespertino

los directores entregaron de manera simultánea zapatos escolares para

dar cobertura a la mayoría de escuelas primeras establecidas en

Texcoco.



El Presidente Municipal Nazario Gutiérrez Martínez afirmó que esta

iniciativa que se le ha denominado ’Pasitos con futuro’, ¡De la Mano con

la Educación!, tienen un significado, que los pequeñitas pequeñitos,

papás, mamás estén más tranquilos, ’queremos ser parte de la

formación de los futuros profesionistas que pueden salir de aquí, de la

escuela primaria Benito Juárez y todo el municipio de Texcoco’, dijo el

presidente.



Agregó que: ’Pasitos con futuro es un paso para construir una formación

académica para nuestros niños, para los quienes en el futuro tendrán

en sus manos las directrices de Texcoco’, estableció.



Reconociendo que para todas la niñas y todos los niños de Texcoco, la

educación primaria es la base para que puedan continuar su

preparación como profesionistas, para que en el futuro puedan obtener

un título y los estímulos de este tipo que reciban van a influir de manera

positiva en la educación de los pequeños.



Nazario Gutiérrez al dar un mensaje a todos los habitantes de Texcoco,

señaló que este tipo de programas viene a reforzar la calidad y dignidad

en la educación de nuestras niñas y niños, que merecen acudir a la

escuelas en este caso con zapatos digno, zapatos de calidad, y esto se

les acerca con esta iniciativa ’Pasito Con Futuro’, ¡de la mano con la

educación!.