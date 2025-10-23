Entrega gobierno de Texcoco uniformes a 420 elementos de seguridad pública y movilidad

El Gobierno municipal de Texcoco realizó la entrega de uniformes a elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad, destacando que este municipio presenta una disminución considerable de los índices delictivos.



En el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, el presidente municipal de Texcoco Nazario Gutiérrez Martínez realizó la entrega de los uniformes a 420 elementos de la corporación, que constan de tres uniformes, tres gorras y un par de botas.



En el evento estuvo acompañado por la Secretaria Técnica de la Mesa para la Construcción de la Paz Esther García; María Victoria Anaya Campos, Directora Regional de Programas del Bienestar en Texcoco; Brenda Dayanne Cando Ortega, Secretaria del Ayuntamiento de Chiconcuac; Sergio Moises Moreno Díaz, Secretario del Ayuntamiento de Tezoyuca; así como el Secretario del Ayuntamiento de Texcoco José Alfonso Valtierra Guzmán, la Síndica Municipal Liliana Jazmín Rivera Martínez, la Regidora Maricela López Escalona, el director de Seguridad Pública y Movilidad Roberto Hernández Romero, la Tesorera del Ayuntamiento de Texcoco Lizeth Noemí Dávila Orozco.



’Hoy tuve la oportunidad de reunirme con los elementos de Seguridad Pública Municipal para hacerles entrega de tres uniformes, son tres uniformes, uno de comando, uno pie-tierra y el oficial, un par de botas y un par de gorras para dar una mejor imagen a la ciudadania’, dijo el presidente Nazario Gutiérrez.



Agregó que con esta entrega se hizo la petición a los oficiales de Seguridad y Movilidad que mantengan el trabajo y el orden en el municipio; y es una respuesta al valor de su entrega y dedicación.



Destacó que: ’los policías son hombres que siempre se exponen para salvar otra vida y eso merece mi reconocimiento y respeto’, dijo el alcalde texcocano.



Afirmó que en las reuniones con la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez en la Mesa de Seguridad de los Municipios que participan en el Plan Operativo Oriente, hay evaluaciones quincenales, ’Y en Texcoco el cuadro de índices delictivos los tenemos a la baja’, dijo el edil.



’Calificado por la Gobernadora y todos los mandos de la policía del Estado, calificado por la Presidenta de México, puedo presumir que el mando coordinado que traemos aquí en Texcoco nos ha ayudado a bajar los índices delictivos’, dijo Nazario Gutiérrez.



’Seguiremos trabajando por la seguridad de todas y todos los texcocanos, de la mano del pueblo y de la mano de la seguridad seguiremos adelante’, finalizó.