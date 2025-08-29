Entrega gobierno del EdoMéx más de 339 mil métodos anticonceptivos en jornadas DIFEM

PAPALOTLA, Estado de México.- Con el objetivo de prevenir embarazos no planificados, reducir riesgos de enfermedades de transmisión sexual y promover el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos, en lo que va del año, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez ha distribuido 339 mil 986 métodos anticonceptivos a través de las Jornadas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM).



Esta acción, que se realiza en coordinación con los sistemas municipales DIF, acerca servicios de calidad a la población mexiquense, fortaleciendo su salud y bienestar integral.



En este sentido, el DIFEM ha otorgado tres tipos de métodos anticonceptivos: dispositivo intrauterino (DIU de cobre), preservativos y tratamientos hormonales orales.



El DIU de cobre se ha colocado a 43 mil 686 mujeres, ofreciendo una alternativa no hormonal, segura y efectiva, que fomenta decisiones informadas sobre su salud reproductiva.



Asimismo, se han distribuido 293 mil 760 preservativos, como un método accesible, seguro y práctico que protege la salud individual y de pareja, al tiempo que reduce el riesgo de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.



De igual forma, se han otorgado 2 mil 540 tratamientos hormonales vía oral, que permiten a las mujeres regular su ciclo menstrual y contar con una opción confiable y adaptada a sus necesidades.



Sumado a esto, el organismo que dirige Karina Labastida Sotelo ofrece a la población adolescente atención sobre prevención de embarazos no planeados y conductas de riesgo psicosociales, mediante la estrategia de bebés didácticos y simuladores.



Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso de garantizar el derecho a la salud y promover la planificación familiar responsable en beneficio de todas y todos los mexiquenses.