El empresario Pedro Ordóñez Hernández dueño del balneario ’Las Palapas’ ubicado en Texcoco, junto con su esposa Reyna Hernández Casillas e hijos, hicieron entrega de 4 mil quinientas despensas a las coordinadoras de su asociación civil ’Haciendo fuerte a Texcoco’, la cual formó hace tres años como una vía para poder ayudar a la gente.



Dicha asociación, cuenta actualmente con cuarenta mil afiliados procedentes de las 56 comunidades de Texcoco y son en su mayoría mujeres, quienes han sufrido algún tipo de violencia en sus hogares, como psicológico, físico y principalmente económico ya que muchas de ellas son jóvenes madres, de la tercera edad y madres que no cuentan con el apoyo del padre de sus hijos.

Don Pedro, narra que aunque en su asociación también tiene padres solteros y jóvenes de escasos recursos que no cuentan con algún familiar como apoyo, son más las mujeres que se acercan a él para pedir ayuda.



’ Mi asociación no tiene fines de lucro, yo ayudo porque me nace hacerlo, es una forma de retribuir lo que la vida y Dios me ha dado, es triste que en especial las mujeres se acerquen y me digan no tengo ni para la sopa’, expresó el texcocano.



Por ello, a lo largo de cada año y en repetidas ocasiones, la familia Ordóñez Hernández, entrega miles de despensas que contienen azúcar, arroz, aceite, frijol, papel higiénico, café y sopa.